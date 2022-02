Alro, unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integraţi pe verticală din Europa, a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri în creștere față de 2020

Grupul Alro, unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integraţi pe verticală din Europa, a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de 3,5 miliarde lei, în creştere comparativ cu cea din 2020, de 2,5 miliarde lei, conform unui comunicat remis, vineri, Bursei de Valori Bucureşti, conform Agerpres.

Grupul a încheiat anul 2021 cu un rezultat brut pozitiv de 493 milioane lei, comparativ cu o pierdere în 2020 de 7 milioane lei. Rezultatul operaţional (EBIT) a fost un profit de 228 milioane lei, faţă de 400 milioane lei, în 2020, iar profitul net a fost de 26 milioane lei (335 milioane lei în 2020)."Anul 2021 ne-a adus şi mai multe provocări decât 2020, deoarece, în timp ce ne străduim să atenuăm efectele pandemiei, ne-am confruntat şi cu o situaţie nouă şi excepţional de volatilă în ceea ce priveşte preţurile şi furnizarea energiei. Pe de o parte, piaţa aluminiului a înregistrat o cerere mai mare care a dus la o creştere semnificativă a cotaţiilor, dar, pe de altă parte, această creştere a fost contracarată de preţurile ridicate ale energiei electrice. În aceste condiţii, am luat toate măsurile necesare pentru a ne onora obligaţiile contractuale, dar şi pentru a reduce consumul de energie electrică pentru a rămâne pe piaţă şi a ne continua cei aproape 60 de ani de activitate neîntreruptă în România", a declarat Marian Năstase, presedintele Consiliului de Administraţie al Alro.Creşterea cererii la nivel internaţional a condus la înregistrarea în cadrul Grupului Alro a unei producţii mai mari de aluminiu primar în 2021 (293.399 tone faţă de 271.307 tone în 2020). Grupul şi-a majorat producţia de aluminiu procesat la 113.662 de tone, în creştere de la 98.020 de tone anul anterior, în linie cu strategia sa de a se concentra pe producţia şi vânzările de produse cu valoare adăugată mare sş foarte mare.Situaţia excepţională cu care s-a confruntat piaţa de energie în 2021 - preţuri mai mari şi lipsa aprovizionări- a determinat managementul să decidă reducerea producţiei de aluminiu electrolitic, suspendând producţia a trei dintre cele cinci hale de electroliză, măsură implementată în 2022. Închiderea temporara are în vedere măsuri tehnologice specifice care vor permite o repornire rapidă şi eficientă atunci când condiţiile pieţei energetice revin la normal, cel mai probabil în 2023, subliniază reprezentanţii companiei.Companiile care fac parte din Grupul Alro sunt: Alro S.A. - producătorul de aluminiu, Alum S.A. - producătorul de alumină, Sierra Mineral Holdings I, Ltd. - societatea de extracţie a bauxitei, Vimetco Extrusion S.R.L. - producător de aluminiu extrudat, Conef S.A. - societate de tip holding şi de management, Global Aluminium Ltd. - societate de tip holding şi Bauxite Marketing Ltd - marketing, Vimetco Trading - vânzări de aluminiu. Având această structură, Grupul a creat un lanţ de producţie integrat, asigurând materiile prime pentru Alro.Alro este o subsidiară a Vimetco PLC (Republica Cipru), companie globala de aluminiu primar şi procesat, integrată pe verticală. Alro are o capacitate de producţie instalată de 265.000 tpa, 35.000 de tone pe an de aluminiu reciclat şi o capacitate de 335.000 de tone pe an de aluminiu turnat şi facilităţi de procesare de 130.000 de tone pe an de aluminiu laminat la cald şi la rece şi divizia de extrudare.Principalele pieţe de desfacere pentru produsele Alro sunt Uniunea Europeana, dar Compania are exporturi şi în SUA şi Asia.Începand cu data de 18 martie 2019, Comisia de Indici a Bursei de Valori Bucureşti a aprobat includerea Alro în BET, indicele principal al pieţei, şi în BET-TR (indice care include şi dividendele distribuite). Acţiunile ALRO au fost listate la BVB încă din octombrie 1997.