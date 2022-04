Alunecările de teren și inundațiile au făcut 167 de morți în Filipine

Cel puțin 167 de persoane au murit în urma alunecărilor de teren și a inundațiilor după ce furtuna tropicală Megi a devastat Filipine duminica trecută, anunță mediafax.

Potrivit BBC, care citează agenția națională pentru dezastre, pe lângă cele 167 de persoane decedate, alte 110 sunt date dispărute, iar 1,9 milioane de oameni au fost afectați, potrivit .

Satele din jurul orașului Baybay din provincia centrală Leyte au fost grav afectate, cu avalanșe de pe versanți și râuri revărsate.

Într-un sat, Pilar, aproximativ 80% din case au fost luate de ape.

Agenția a raportat, de asemenea, decese în sudul regiunii Davao, în Mindanao și în provincia centrală Negros Orientals.

Mulți oameni și-au părăsit casele pentru a se refugia în adăposturi sau pe terenuri mai înalte atunci când furtuna, cunoscută local sub numele de Agaton, a lovit arhipelagul cu vânturi de până la 65 km/h (40mph).

Imaginile postate de Paza de Coastă din Filipine arată salvatori care transportă răniți pe targă prin apa până la piept și transportă supraviețuitori pe plute pe străzile inundate.

Efortul de salvare a fost îngreunat de ploaie, deși condițiile s-au ameliorat marți.

Aceasta a fost prima furtună de acest fel din acest an. În Filipine se înregistrează în medie 20 de furtuni pe an. Aceasta vine la aproximativ patru luni după ce, în decembrie, taifunul uriaș Rai a devastat multe dintre insulele din sud-estul țării, omorând cel puțin 375 de persoane și afectând aproximativ 500.000 de oameni. A fost cea mai gravă furtună care a lovit Filipine în acel an, iar experții au declarat că a devenit mult mai puternic decât se anticipa.

Din cauza geografiei sale, Filipine a fost clasificată drept una dintre națiunile cele mai vulnerabile la dezastrele climatice.