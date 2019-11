Alvaro Morata, jucătorul lui Atletico Madrid: 'În timpul petrecut la Chelsea nu m-am bucurat de fotbal'

Alvaro Morata (27 de ani), jucătorul lui Atletico Madrid, a declarat că perioada petrecută la Chelsea a fost foarte dificilă pentru el, anunță MEDIAFAX.

Alvaro Morata a vorbit, la un post de radio, potrivit ESPN, despre perioada petrecută la Chelsea, despre care atacantul spune că a fost foarte dificilă: ”Sunt mai fericit acum. Nu a fost o perioadă bună a carierei mele. Nu m-am bucurat de fotbal. De multe ori nu am mai crezut în mine. Am jucat câteva jocuri în Anglia și aveam senzația când ajungeam la balon că toți colegii mei se uitau la mine și se gândeau că nu voi face nimic bun cu mingea. Mă înnebuneau. Nu mă simțeam bine. Mi-am spart telefonul după un meci. Când am ajuns acasă l-am izbit de un perete. Am avut o accidentare la spate. Am mers în Germania la tratament. După două zile, când am jucat, am făcut un meci slab. Primeam mesaje pe telefon cu 'nu te îngrijora, vor veni și vremuri mai bune' și l-am aruncat într-un perete”.

Alvaro Morata a ajuns la Chelsea, în luna iulie a anului 2017, în urma unui transfer de la Real Madrid. Chelsea a plătit, pentru jucătorul spaniol, suma de 66 de milioane de euro. În 2019, a fost împrumutat la Atletico Madrid. Jucătorul va fi cumpărat definitiv de Atletico Madrid, începând cu 30 iunie, 2020.

Alvaro Morata este programat să evolueze pentru reprezentativa Spaniei, în preliminariile pentru Euro 2020, în partidele cu România și cu Malta. În ultimele trei partide pentru naționala Spaniei, Morata a marcat trei goluri.