Am început bine Liga Naţiunilor, suntem pe primul loc şi vrem să rămânem acolo, spune Ianis Hagi

Atacantul Ianis Hagi a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă la Oslo, că naţionala României îşi doreşte să rămână pe primul loc în grupa din Liga Naţiunilor şi după meciul cu Norvegia, potrivit news.ro.

"Eu am învăţat că un meci durează 90 de minute, am început bine Liga Naţiunilor, suntem pe primul loc şi vrem să rămânem acolo.

Cred că în Islanda toţi ne-am dorit să câştigăm, pur şi simplu a fost un meci slab, cum în fotbal victoriile şi înfrângerile durează doar o zi, acum trebuie să ne gândim doar la meciul de duminică. Eu am spus mereu că intru în teren să dau tot, să fac diferenţa ca şi număr 10 şi aşa voi face în fiecare zi. Am reuşit să am experienţa unui turneu final la echipa de tineret, sentimentul este incredibil, am venit cu aceeaşi mentalitate şi la seniori, doar cu gândul de a câştiga şi de a ajunge la turneu final, de Euro sau Mondial", a declarat Hagi.

Întrebat ce a discutat cu tatăl său Gheorghe Hagi după meciul cu Islanda, Ianis a răspuns: "Aşa cum toţi discutpm cu familia, iar cei mai mari cu soţiile, am discutat cu familia mea, dar asta este o chestiune personală şi privată".

El a mai spus că plecarea în Scoţia a fost un pas înainte, deoarece şi-a găsit un club unde este apreciat şi înţeles.

Partida Norvegia – România va avea loc duminică, de la ora 19.00., în prima grupă a Ligii B a Ligii Naţiunilor. În aceeaşi grupă va avea loc, duminică, şi confruntarea Irlanda de Nord – Austria, de la ora 21.45.

După două etape, România este lider în grupă, cu patru puncte. Pe locul doi este Austria, cu trei puncte, la egalitate cu a treia clasată, Norvegia. Ultima poziţie este ocupată de Irlanda de Nord, care are un punct.