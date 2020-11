Am înţeles criza prin care trecem, însă tot nu am fost pregătiţi, spune șeful Cisco România

Criza prin care trecem acum am înţeles-o la un moment dat, însă, cu toate astea, nu am fost pregătiţi şi ne-am ajutat cumva prin acţiuni încropite, a declarat, marţi, la evenimentul Cisco Connect Romania, Paul Maravei, director general al Cisco România.

"Noi, cei din IT, avem un rol-cheie în treaba asta. Cum ne comportăm în faţa evenimentelor care cad peste noi? Dacă ne uităm înapoi în istoria noastră, capacitatea de a prevedea evenimentele a crescut, dar cu toate acestea rămâne limitată. Sunt multe evenimente care ne surprind. Criza prin care trecem acum este un exemplu foarte clar. La un moment dat am înţeles despre ce e vorba şi cu toate astea nu am fost pregătiţi, ne-am ajutat cumva fără planuri, cu acţiuni încropite şi am rămas cumva în picioare. Dar cum ne putem pregăti mai bine pentru viitor, pentru evenimente neprevăzute pe care nu le înţelegem, nu ştim ce va urma. În mod particular, noi, cei din IT, avem cumva datoria să facem aceste exerciţii mentale de genul "Ce s-ar întâmpla dacă?" pentru a ne conştientiza barierele, limitările", a susţinut Maravei, potrivit agerpres.ro.

Acesta a explicat modul în care automatizarea proceselor poate ajuta organizaţiile să reacţioneze la timp la problemele cu care s-ar putea confrunta la un moment dat.

"În opinia mea, o primă problemă de care ne lovim este complexitatea, atunci când trebuie să acţionăm repede şi echipa de acţiune e redusă. La Cisco propunem ca soluţie împotriva acestei probleme automatizarea. Să automatizăm oriunde avem ocazia şi unde avem posibilitatea, astfel încât în clipele în care trebuie să reacţionăm repede să nu ne pierdem vremea cu schimbări simple, obişnuite, dar de volum mare şi avem cumva luxul de a ne gândi. Automatizarea atât în Data Center, în reţelele de acces are rolul ei nu este soluţia perfectă, însă ne ajută foarte mult, ne salvează din timp", a spus reprezentantul Cisco România.

Ediţia din acest an a Cisco Connect România a debutat, marţi, şi va avea loc în premieră online, pe durata a două zile (17 - 18 noiembrie).

Tema din acest an a evenimentului, dedicat comunităţii clienţilor şi partenerilor Cisco, dar şi profesioniştilor din industria IT&C din România, este "Possibilities".

