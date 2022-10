VIDEO | Ambasada Franţei a fost atacată. Proteste masive după lovitura de stat din Burkina Faso

Protestatarii din capitala statului Burkina Faso au atacat ambasada Franţei şi o bază militară franceză, la o zi după cea de-a doua lovitură de stat din acest an, informeaza RADOR.

A fost raportat un incendiu în faţa ambasadei şi au fost auzite focuri de armă. Un grup de soldaţi îl acuză pe liderul destituit, Paul-Henri Damiba, de faptul că s-a refugiat la o bază militară franceză şi că plănuieşte o contraofensivă. Franţa a condamnat atacurile asupra ambasadei sale şi a negat orice implicare în lovitura de stat.

Context

Căpitanul armatei din Burkina Faso, Ibrahim Traore, l-a înlăturat pe liderul militar Paul-Henri Damiba și a dizolvat guvernul, în cea de-a doua lovitură de stat din Africa de Vest în opt luni, a anunțat el într-o declarație citită vineri seara la televiziunea națională, potrivit Reuters.

Traore a declarat că un grup de ofițeri care l-au ajutat pe Damiba să preia puterea în ianuarie au decis să își înlăture liderul din cauza incapacității acestuia de a face față unei insurgențe islamiste care se agravează. Damiba îl înlăturase pe fostul președinte Roch Kabore în ianuarie, în parte din același motiv.

Constituția a fost suspendată și Carta de tranziție a fost dizolvată, frontierele sunt închise pe termen nelimitat și toate activitățile politice și ale societății civile sunt suspendate, a declarat Traore. El a decretat stare de asediu de la ora 21.00 GMT la 05.00 GMT.

The French Embassy in the capital of Burkina Faso, Wagadougou, has been attacked by pro-coup demonstrators. pic.twitter.com/NtmVCwqO39 — 301 Military (@301military) October 1, 2022

French Embassy at Burkina Faso under terrible attack...



Violence has never resolved any misunderstanding..



This is just too bad,my fellow Africans. pic.twitter.com/X9z2Gq5feo — Hon. Frank Annoh-Dompreh (@FAnnohDompreh) October 1, 2022