Ambasada României în SUA, replică după declarațiile controversate ale Angelei Gheorghiu despre George Enescu: 'Știați că...'

Ambasada României în SUA răspunde indirect declarațiilor controversate făcute de soprana Angela Gheorghiu despre compozitorul George Enescu, și nu numai. „Eu, în 30 de ani, nu am descoperit nici o sală importanta în care George Enescu să fi cântat. Unde a cântat?”, întreba retoric Angela Gheorghiu într-un interviu.

Într-un interviu, George Enescu și-a arătat aprecierea atât pentru calitatea orchestrelor cu care a concertat cât și pentru entuziasmul publicului: “M-am așteptat, mărturisesc, să găsesc în America un popor de oameni ultra-pozitiviști și reci, care ascultă muzică pentru a se recrea de neîntreruptele lor planuri de afaceri. Am constatat cu plăcere deosebită că toate aceste spuse nu erau reale. Orchestrele admirabil întocmite și ca număr de valori individuale – parte europeni, parte americani – care concertează în orașele principale ale Statelor Unite sunt cele mai bune din lume”. „Pretutindeni am fost sărbătorit în modul cel mai călduros. La Philadelphia am fost obiectul unei primiri cu totul neobişnuite (…) Am cântat acolo, ca solist, în patru concerte. La plecare, am găsit pe vapor sute de scrisori şi telegrame entuziaste din partea publicului.”, povestea George Enescu”, scrie Ambasada României în SUA pe Facebook.