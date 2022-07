Ambasada Rusiei: 'Luptătorii din batalionul Azov merită o moarte umilitoare'

Într-o postare pe Twitter, Ambasada Rusiei în Marea Britanie a scris că soldații regimentului „Azov” din Ucraina merită o moarte umilitoare.

"Luptătorii Azov merită să fie executați, dar nu prin împușcare, ci prin spânzurare, pentru că nu sunt soldați adevărați. Merită o moarte umilitoare", se arată în postare.

De menționat că rețeaua de socializare Twitter a marcat postarea ca încălcând regulile privind discursul instigator la ură, dar a decis să lase accesul liber la ea „în interesul publicului”.

Înaltul reprezentant al UE pentru politica externă și politica de securitate, Josep Borrell , a condamnat uciderea a zeci de prizonieri de război ucraineni în Donețk-ul ocupat de Rusia.

Armata rusă a acuzat forţele ucrainene că au bombardat o închisoare din estul regiunii Doneţk, controlată de separatiştii pro-ruşi, ucigând 40 de prizonieri de război ucraineni şi rănind alţi 75. Ucraina neagă atacul şi susţine că Rusia ar fi lansat bombardamentul.

????#Azov militants deserve execution, but death not by firing squad but by hanging, because they’re not real soldiers. They deserve a humiliating death.



A married couple from #Mariupol tell how they were shelled by ????????forces from #Azovstal. #StopNaziUkraine https://t.co/jyQGEOJFYz