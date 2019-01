Ambasada SUA în România, după mai bine de o lună: 'V-am spus că o să ne întoarcem'

Acordul bugetar anunţat de Donald Trump a pus punct celui mai lung "shutdown" din istoria americană. După mai bine de o lună de impas bugetar care a afectat 800.000 de funcţionari, lipsiţi de salariu, acest acord prevede finanţarea unui sfert din serviciile federale până la 15 februarie.

Ambasada SUA în România marchează momentul cu primul mesaj după mai bine de o lună, perioadă în care fondurile pentru desfăşurarea activităţii au fost limitate. "Salut! Am revenit! We told you we'll be back, right? (V-am spus că o să ne întoarcem, corect?)", este mesajul publicat pe pagina oficială de Facebook a Ambasadei.

Pe 22 decembrie 2018, Ambasada SUA la Bucureşti anunţă că serviciile pentru pașapoarte și vize la Ambasadele și Consulatele Statelor Unite din străinătate vor continua în perioada în care nu există fonduri alocate pentru desfăşurarea activităţii, în măsura posibilităților.

"Dragi prieteni, până la reluarea completă a activităţii guvernului SUA nu vom mai publica nimic pe această pagină, cu excepția mesajelor urgente de securitate şi siguranţă", transmitea Ambasada SUA, pe 22 decembrie.

Preşedintele american, Donald Trump, a anunţat vineri, de la Casa Albă, un acord care va pune capăt aşa-numitului "shutdown", şi care prevede o finanţare temporară a serviciilor publice federale până la 15 februarie, dar a ameninţat cu un nou blocaj bugetar dacă până la această dată nu va fi găsit niciun consens bugetar în privinţa zidului de la frontiera cu Mexicul.

