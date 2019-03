Ambasadorul Canadei în României, reacţie la punerea lui Kovesi sub control judiciar: 'Sunt tulburat'

Kevin Hamilton, ambasadorul Canadei în România, Bulgaria şi Republica Moldova, reacţionează la punerea Laurei Codruţa Kovesi sub control judiciar. Diplomativul se declară "tulburat" de această veste.

"Sunt tulburat de ştirile din această seară că Laura Kovesi a fost plasată sub control judiciar de autorităţile române, i s-a interzis să părăsească ţara şi să vorbească cu presa", scrie ambasadorul pe Twitter.

"I am troubled by reports this evening that Laura Kovesi has been placed under “judicial control” by Romanian authorities, prohibited from leaving the country, and banned from speaking to the media."

Fosta şefă DNA Laura Codruţa Kovesi a fost plasată, joi, sub control judiciar de procurorii Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie (SIIJ) în dosarul în care este acuzată de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă în legătură cu aducerea în ţară a fostului director FNI Nicolae Popa, au declarat surse judiciare pentru STIRIPESURSE.RO.

Potrivit surselor, lui Kovesi i s-a comunicat că are calitatea de inculpat în acest dosar. Kovesi a fost audiată peste şase ore la SIIJ, iar la ieşire a declarat că i s-a interzis să vorbească cu presa, considerând că aceasta este o măsură de a-i "închide gura".

