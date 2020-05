Ambasadorul Israelului, în vizită la mai multe mănăstiri din Arhiepiscopia Râmnicului

David Saranga, Ambasadorul Israelului în România, a vizitat săptămâna aceasta mai multe mănăstiri din Arhiepiscopia Râmnicului.

În urma vizitei, oficialul israelian a postat pe contul său de Twitter câteva imagini de la Mănăstirile Dintr-un Lemn, Bistriţa şi de la Peştera Sfântului Grigorie Decapolitul, potrivit basilica.ro

Ctitorie a boierilor Craioveşti, Mănăstirea Bistriţa datează din jurul anului 1490. Prima atestare documentară se păstrează în „Hrisovul de danie” datat 16 martie 1494 aparţinând lui Vlad Vodă Călugărul.

În complexul monahal de la Bistriţa a fost amenajată prima tiparniţă din Ţara Românească, a ieromonahului Macarie, precum şi o legătorie de cărţi bisericeşti. După opinia unor cercetători, la Mănăstirea Bistriţa a fost tipărită prima carte pe teritoriul Ţării Româneşti, „Liturghierul slavon”, în 1508.

Excelenţa Sa a vizitat şi Mănăstirea dintr-un Lemn, situată la aproximativ 25 km sud de municipiul Râmnicu-Vâlcea.

David Saranga cunoaşte limba română şi apreciază tradiţiile şi cultura poporului român. În clipul de prezentare de la începerea misiunii diplomatice, de anul trecut, oficialul israelian mărturiseşte ataşamentul faţă de ţara noastră.

„România are un loc important în inima mea. Aici am început cariera diplomatică, în urmă cu 20 de ani, când am fost viceambasador al Israelului”.

„Mă întorc în România de care, de fapt, nu m-am despărţit niciodată. Amintirile, cultura, prietenii şi limba română m-au însoţit până în ziua de astăzi”, spunea David Saranga în 2019.