Ambasadorul Kievului la Chișinău, după ce cerealele ucrainene au invadat piața: Îngrijorarea fermierilor moldoveni este bazată pe emoții

Interesul Ucrainei nu este să suprasatureze piața cerealelor din Republica Moldova, ci ca grânele sale să tranziteze teritoriul nostru pentru a ajunge mai departe, în UE. Declarația a fost făcută de ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Marko Șevcenko, în cadrul emisiunii ”Dialog Deschis”.

Diplomatul a ținut să facă lumină în problema importurilor ucrainene de cereale, care au provocat nemulțumiri în rândurile fermierilor moldoveni, urmate de o decizie a Chișinăului de a limita aceste importuri. Drept răspuns, Kievul a amenințat că interzice toate exporturile moldovenești în Ucraina.

”Am fost parte a negocierilor la nivelul miniștrilor de resort ai Ucrainei și R. Moldova și aș spune că am înțeles că îngrijorările fermierilor moldoveni se bazează pe informații insuficiente, pentru că exporturile ucrainene în R. Moldova sunt foarte reduse și nesemnificative în comparație cu volumul producției interne. Noi am declarat că suntem disponibili să cooperăm foarte strâns în ceea ce privește schimb de informații cu privire la câte tone de cereale au intrat în R. Moldova, câte au ieșit spre România și portul de pe Dunăre, ca partea moldovenească să fie sigură că nicio tonă de cereale ucrainene să nu rămână pe teritoriul R. Moldova” a declarat Șevcenko.

Diplomatul a declarat că, în această săptămână, oficiali din R. Moldova și Ucraina vor avea o nouă rundă de discuții și vor rezolva această problemă.

”Eu cred că totul va fi bine. Părerea noastră e că îngrijorarea fermierilor din R. Moldova nu este bazată pe fapte, ci pe emoții. Pentru noi, o posibilă decizie negativă din partea R. Moldova ar fi foarte dificilă, pentru că ar crea un precedent din partea țărilor din afara UE. R. Moldova se află în afara UE și nu are o asemenea obligație să permită tranzitul. Din această cauză, Ucraina a reacționat atât de dur, pentru că exista teama că, în cazul adoptării unei astfel de decizii, s-ar fi creat un precedent care ar fi putut fi urmat de alte țări ale lumii” a notat Șevcenko.

Potrivit lui, propunerea Ucrainei a fost să fie sigilate containerele cu cereale, ca mai apoi să fie verificate sigilele la ieșirea din R. Moldova, iar Kievul și Chișinăul să coopereze foarte strâns și tot tranzitul să fie urmărit și la intrare, și la ieșire.

Anterior, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea, a declarat că interdicția importurilor de cereale din Ucraina nu ar rezolva problemele agricultorilor din R. Moldova, ci ar atrage după sine probleme suplimentare. Potrivit lui, aplicarea interdicției de import pentru cerealele ucrainene ar atrage după sine interdicții din partea autorităților de la Kiev pentru exportul de fructe și legume din R. Moldova.