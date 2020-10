Ambasadorul Lazăr Comănescu: O parte dintre propunerile CCIR, vizând redresarea economică, își găsesc reflectarea în măsurile și acțiunile întreprinse de Guvern

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a fost partenerul instituțional al prestigioasei publicații britanice The Economist, în organizarea evenimentului online: “EUROPE’S LANDSCAPE IN THE SHADOW OF THE PANDEMIC – Romania: Transformation – Recovery – Resilience”, care a avut loc în data de 22 octombrie.

Evenimentul, care a beneficiat de prezența unor personalități din domeniul economic și politic, a abordat teme de actualitate, precum: impactul pandemiei Covid-19 și răspunsul Uniunii Europene, importanța tehnologiei în noua paradigmă, percepția mediului de afaceri și a decidenților politici în ceea ce privește sustenabilitatea și creșterea rezilienței în sectorul serviciilor financiare europene.

“Camera de Comerț și Industrie a României, după o serie de consultări cu mediul de afaceri, a propus guvernului român un set de măsuri care să ajute la repornirea activităților economice afectate de coronavirus. Suntem convinși că implementarea acestor propuneri va contribui semnificativ la redresarea cât mai rapidã a economiei româneşti, va ajuta mediul de afaceri să depășească provocările generate de pandemia COVID-19. De altfel, o parte dintre propunerile CCIR își găsesc reflectarea în măsurile deja adoptate de Guvernul României, sau avute în vedere de Executiv, în procesul elaborării planului național de redresare și investiții, în conformitate cu Programul New Generation EU, al Uniunii Europene. Camera de Comerț și Industrie a României va continua să ofere sprijin companiilor aflate în dificultate și va rămâne un partener de dialog stabil pentru instituțiile publice în efortul de stabilizare a mediului de afaceri românesc”, a declarat dl. Lazăr Comănescu, Ambasador, consilierul președintelui CCIR pe probleme externe.

La eveniment au participat: Wolfgang Schüssel, fost cancelar federal, președinte, Asociația pentru politici externe și Națiunile Unite, Dan Dragoș Drăgan, secretar de stat în ministerul Economiei, Energiei și Mediului de afaceri, România, John Bruton, fost prim-ministru, Simone Mori, vicepreședinte executiv, Grupul Enel, Charlotte Ruhe, director general pentru Europa Centrală și de Sud-Est, BERD, Luca Lazzaroli, director general, Banca Europeană de Investiții, Colin Ellis, ofițer șef de credit, EMEA, Moody’s Investors Service, Michail Bletsas, director de calcul, MIT Media Lab, Violeta Luca, CEO, Microsoft, Dirk Hendricks, secretar general, Federația Europeană pentru Energii Regenerabile, Radoslaw Kedzia, VP CEE și regiunea nordică, Huawei, Aris Dimarakis, director tehnic, Betano, Neil McGregor, președinte, Consiliul de Administrație, Camera de Comerț Britanică-Română, Ramona Jurubiță, președinte, Consiliul Investitorilor Români.”