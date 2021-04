Ambasadorul României stârneşte un scandal în Republica Moldova: 'I-aș vaccina poate contra moldovenismului primitiv'

Ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ioniță, spune că declarația făcută acum câteva zile despre moldoveni a fost scoasă din context.

Daniel Ioniță spune că prin „moldovenism primitiv” a avut în vedere „moldovenismul susținut de către unii în Republica Moldova doar din considerente de natură ideologică, care nu au legătură absolut deloc cu adevărul științific”, transmite Unimedia.

Diplomatul spune că niciodată nu i-a desconsiderat pe moldoveni și mereu a acționat și va acționa cu dragoste în raport cu ei. Declarațiile au fost făcute astăzi, în cadrul celei de-a doua ediții a APE live.

„Foarte mulți au mers pe titluri de ziar și foarte puțini de fapt s-au uitat la emisiune și au văzut contextul la care m-am referit.

Vă rog încadrați în context declarația și menționați faptul că m-am referit în glumă la toată chestiunea.

Prin moldovenism primitiv am în vedere moldovenismul susținut de către unii în Republica Moldova doar din considerente de natură ideologică, care nu au legătură absolut deloc cu adevărul științific.

Am văzut că sunt unii care au folosit prilejul pentru a se îndrepta cu atacuri la adresa mea, nicidecum nu am desconsiderat și nu desconsider cetățenii simpli, pe moldoveni, am acționat întotdeauna cu dragoste și voi acționa în continuare cu imensă dragoste pentru moldovenii din Republica Moldova. Îi respect și îi susțin și în absolut tot și voi acționa cu bună credință”, a declarat ambasadorul.

Ambasadorul român la Chișinău, Daniel Ioniță, a declarat, la emisiunea În Profunzime de la Pro tv, că dacă ar „putea deschide centre de vaccinare în ambasade, nicidecum nu i-ar vaccina pe cetățenii moldoveni contra Covidului”.

„I-aș vaccina poate contra moldovenismului primitiv sau contra sentimentelor pe care le au, la un moment dat, contra României, știți cu... jandarmul român. Mă deranjează uneori acest lucru”, a declarat diplomatul român.

Declarațiile au fost calificate „deloc diplomatice și batjocoritoare la adresa moldovenilor” de către deputatului Partidului Socialiștilor, Grigore Novac, care-i solicită lui Ioniță să-și ceară scuze publice.