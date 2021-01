Ambasadorul SUA l-a vizitat pe Emil Boc la Cluj

Ambasadorul SUA în România, Adrian Zuckerman, a efectuat o vizită de lucru la Primăria Cluj-Napoca, condusă de Emil Boc. La întrevedere a mai participat și William O’Connor - atașat cultural.

„Am primit astăzi vizita Excelenței Sale Dl Adrian Zuckerman - Ambasadorul Statelor Unite în România, în Sala de sticlă a primăriei.

În cadrul întâlnirii am discutat despre dimensiunea universitară, culturală și economică a Clujului, despre prioritățile orașului pe termen mediu și lung. Totodată, am vorbit despre calitatea resursei umane, principalul motor de dezvoltare al orașului. Am prezentat câteva proiecte prin care Clujul a reușit să se poziționeze ca un hub al inovării. Ne dorim ca orașul nostru să devină un model de bune practici în materie de smart city, astfel încât Clujul să poată face trecerea de la „made in Cluj” la „invented in Cluj”.

Am descris E.S. modul în care Cluj-Napoca își consolidează progresul printr-o abordare de tip „ecosistem”, în care toți cei implicați în viața orașului colaborează pentru dezvoltarea comunității. De asemenea, am transmis aprecieri cu privire la activitatea ambasadorului, pe tot parcursul mandatului, pentru implicarea dinamică în dezvoltarea și aprofundarea relațiilor bilaterale dintre România și SUA.

Alături de E.S., la întâlnire au participat și dl William O’Connor - atașat cultural și dna Ioana Damian - specialist relații publice”, a spus Emil Boc pe pagina sa de Facebook.