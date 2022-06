Ambasadorului Rusiei i s-a interzis accesul în Parlamentul Marii Britanii: așteptăm o comandă specială

Ambasadorului Rusiei în Marea Britanie, Andrei Kelin, i-a fost interzisă intrarea în Parlamentul britanic până la sosirea unei ”comenzi speciale”.

De asemenea, a fost interzis și accesul celorlalți diplomați ruși aflați pe teritoriul Marii Britanii, informează The Guardian.

#Russian Ambassador to the UK Andrei Kelin has been banned from visiting the #British parliament "until a special order" will be given out.



According to The Guardian, the ban also applies to all other accredited Russian diplomats and officials in Britain. pic.twitter.com/iMTnEbKSdE