Încă un român extrădat la cererea americanilor. Secret Services l-a săltat pe un lider PNL: ce acuzații i se aduc

Un tânăr politician din PNL Olt, de la biroul politic județean, a fost extrădat recent în SUA, unde se află inculpat pentru fraude informatice într-un dosar cu un prejudiciu de aproximativ de 34 mil. dolari. Alături de el au mai fost extrădați și alți 12 români, informează Adervarul.ro.

Beniamin Filip Ologeanu (29 ani) a fost ridicat după o descindere a Poliţiei în decembrie 2018 şi a fost predat autorităţilor americane în ianuarie. Conform unui comunicat de presă emis de DIICOT la sfârşitul săptămânii trecute, ancheta la care au contribuit autorităţile române a fost coordonată de Secret Service.

„Începând cu anul 2016, mai multe persoane din Bucureşti, Cluj, Craiova şi Alexandria au fost implicate în săvârşirea de fraude informatice care au avut ca ţintă cetăţeni americani, prejudiciul cauzat fiind de aproximativ 34 de milioane de dolari. Activitatea infracţională a suspecţilor a constat într-o schemă de fraudă a licitaţiilor online, concepută pentru a înşela utilizatorii care doreau să achiziţioneze produse de pe internet. Prin intermediul unor site-uri de comerţ electronic, membrii grupului au postat anunţuri cu marfă care nu exista în realitate. Victimele interesate să cumpere bunurile inexistente erau îndrumate să contacteze ‘vânzătorul’ prin telefon sau e-mail. Suspecţii operau ’centre de comandă’ unde ofereau pe larg explicaţii a motivelor pentru care bunurile din anunţuri erau ofertate la un preţ scăzut şi precizau că acestea trebuie să fie comercializate cât mai rapid“, se menţionează în comunicat.

Lui Beniamin Filip Ologeanu i-au fost sechestrate mai multe bunuri – case, terenuri sau o maşină de lux.

„Din câte am înţeles, este un tip foarte inteligent, deşi nu are decât opt clase, cam aşa ceva. Are trei copii, din două căsnicii, a stat mai mult plecat prin străinătate, iar în Scorniceşti a venit în urmă cu doar câţiva ani, din Alexandria. A venit împreună cu părinţii, dar nu stătea pe aici, venea ocazional, dădea chefuri şi pleca“, a povestit un cetăţean din localitatea Scorniceşti, unde Ologeanu cumpărase o casă şi un teren.

Ologeanu a ajuns în PNL după alegerile locale din 2016, când activitatea politică desfăşurată în cadrul organizaţiei ALDE Scorniceşti i-a convins pe liberali „să-l transfere“, lucru care s-a întâmplat în acelaşi an. De câteva luni, Ologeanu a ajuns membru în structura de conducere judeţeană, în Biroul Politic Judeţean al PNL Olt.

Beniamin Filip Ologeanu se alătură în acest fel în „lotul” românilor extrădați în SUA. Un alt caz similar e și cel al directorului unei companii din Cluj, Vlad Nistor, fondatorul CoinFlux, o firmă de tranzacţii cu bitcoin din Cluj, și el extrădat în SUA. Mai multe aici. .