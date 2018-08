Americanii o împing pe în față pe Serena Williams, la US Open, între capii de serie: Din cauza ei are de suferit Mihaela Buzărnescu

Serena Williams va fi cap de serie numărul 17 la US Open, au anunţat organizatorii turneului. Simona Halep este principala favorită, iar Mihaela Buzărnescu este cap de serie 21.

Serena Williams este singura jucătoare plasată cap de serie mai sus decât locul ocupat în clasamentul WTA, 26, scrie news.ro.

“După ce am luat în considerare mai mulţi factori, precum revenirea în competiţie după naşterea fiicei sale, recentele performanţe de pe teren şi realizările ei la US; am decis ca Serena Williams să fie favorită 17, în loc de 26", a anunţat Federaţia Americană de Tenis.

Primele trei favorite la US Open sunt Simona Halep, Caroline Wozniacki şi Sloane Stephens.

La masculin, primii trei favoriţi sunt Rafael Nadal, Roger Federer şi Juan Martin del Potro.