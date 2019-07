Americanii vin în Ardeal cu un comandament NATO: Înainte de instalare au cerut arestarea 'corupților' George Scripcaru și Emil Boc

România a devenit punct crucial pe harta NATO, incepând cu 1 martie 2019, cand primul și singurul Comandament NATO de trei stele din estul Europei a fost desemnat să opereze în Sibiu. Putini insa stiu ca acest comandament trebuie sa fie gata si operational in 2020, deci mai e putina vreme pentru desavarsirea lui, potrivit ziardecluj.ro.

În acest context, vor fi relocati in Sibiu aproximativ 400 de ofițeri (cu familii) de Stat Major din țările aliate NATO (dintre care șase generali și 38 de colonei), ceea ce implică o reconfigurare nu doar a comunității urbane sibiene, dar și a celorlalte vecinătăți urbane din proximitatea Comandamentului NATO (Brasov, Sibiu, Ghimbav, Cluj, Turda etc) pe considerente comerciale, sociale, economice.

Acum 10 zile, niste baieti foarte conectati la tot ce inseamna implementarea acestui comandament au vizitat Clujul discutand cu cativa oameni interesanti din acest oras. Din discutiile lor, am tras cateva concluzii la fel de interesante:

- anvergura unui comandament de 3 stele NATO este imensa, e un proiect unic in estul Europei, si nimeni nu isi permite sa rateze nici macar o sutime de procent din el

- americanii sunt, in general, influencerii comandamentului de la Sibiu, al intregului proiect de la noi

- americanii din NATO sunt extrem de deranjati de coruptia din administratie si sustin ca va urma un nou val de arestari in marile judete ale Transilvaniei, aici unde exista interese geo-strategice. Potrivit discutiilor, baronii locali au avut o sansa sa "degajeze" fara arestari: unii au inteles mesajul. Falca, primarul de la Arad, Hava, primarul de la Alba, s-au carabanit la Bruxelles ca europarlamentari. Altii au facut pe niznaii. Se pare ca prima mazilire va fi cea a lui Scripcaru, primarul Brasovului, care se bucura degeaba ca nu a fost arestat in prima instanta in dosarul Skoda. Urmeaza Clujul, unde exista doua tinte, baroni locali care se comporta cu Clujul ca si cu ograda lor: Alin Tise, gestionarul dezastrului din CJ, Emil Boc, populistul ineficace ce conduce orasul.

- se doresc investitii de 30 de miliarde de dolari pe coridoarele care leaga axa Brasov-Sibiu-Cluj. Clujul devine foarte important pentru comandamentul NATO de 3 stele: orasul Cluj-Napoca prin anvergura socio-economica si influenta in regiune, Turda, prin capacitatile aero-militare dezvoltate in zona. In fapt, Turda va cunoaste o dezvoltare impresionanta. Se discuta inclusiv de infiintarea unjui cartier pentru familiile de militari NATO ce vor adasta in zona, cu toate facilitatile sociale si economice ce deriva de aici.

In acest moment, România găzduiește pe teritoriul său și alte baze militare româno-americane, baze românești care sunt puse la dispoziția aliatului american: Scutul Antirachetă de la Deveselu, Baza Militară de de Kogălniceanu, Baza Militară Aeriană 71 “General Emanoil Ionescu” de la Câmpia Turzii și, totodată, Centrul Național de Instruire Întrunită GETICA de la Cincu/Județul Brașov.

Ce si-au mai dorit consultantii NATO sa afle in vizita de la Cluj: cine ar fi cel mai bun politician din oras capabil sa ii ia locul lui Boc...