Ana Birchall îi declară RĂZBOI TOTAL Vioricăi Dăncilă: Am găsit NENOROCIRI făcute de PSD în Justiție

Fostul ministru al Justiției, Ana Birchall, exclusă din PSD, susține că a găsit în Minister o mulțime de ”nenorociri” făcute de guvernarea PSD și a încercat să le îndrepte. Ea îi transmite Vioricăi Dăncilă că era normal să vorbească despre justiție, ca ministru al Justiției ”că doar nu era să vorbesc despre vreme sau despre broșe”.

”În „prea marea sa înțelepciune”, ca sa nu spun altfel, pentru a justifica execuția mea din partid, d-na Dăncilă afirma:

"După alegerile europarlamentare, am hotărât cu toții că nu mai discutăm despre justiție, guvernul nu va interveni în niciun subiect legat de justiție. Ne-am învățat lecția şi nu vrem să mai repetăm greșelile făcute. Doamna Birchall a ieșit în spațiul public cu teme legate de justiție și acest lucru i-a deranjat pe colegi." "Faptul că a ieşit pe declaraţii pe justiţie fără să aibă acest drept, această posibilitate. Faptul că noi am înţeles votul de la europarlamentare şi de atunci nu am mai vorbit despre justiţie."

Păi doamna Dăncilă, era în fișa postului de ministru al justiției să vorbesc despre justiție, despre nenorocirile pe care le-am găsit în legile făcute și în timpul mandatul dvs. de "Comisia specială Iordache" de exemplu, despre asaltul asupra justiției, că doar nu era să vorbesc despre vreme sau despre broșe....

Cât despre "Ne-am învățat lecția şi nu vrem să mai repetăm greșelile făcute", tocmai asta am făcut în calitate de Ministru al Justiției: am respectat votul românilor de la referendum care ne cerea să punem punct greșelilor făcute în trecut în Justiție, să oprim asediul nefast asupra justiției și să începem să recâstigăm încrederea românilor că justiția și domnia legii chiar sunt respectate și aplicate.

P.S. Aseară am mai citit încă o minciunică, anume că dvs., d-na Dăncilă, ați fi fost lăudată în ultimul raport MCV! Mă îndoiesc că ați citit raportul, deși trebuia. Dacă l-ați fi citit, ați fi observat că NU sunteți deloc lăudată, ci mai degrabă criticată! În raportul MCV este lăudată exact acea perioadă în care mi-am exercitat mandatul, conform așteptărilor, același mandat pe care dvs. îl criticați!”, scrie Ana Birchall.