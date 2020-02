Ana Bogdan, după duelul România – Rusia din Fed Cup: Nu s-a sfârșit, ci cred că este doar începutul

Ana Bogdan a distribuit un mesaj pe pagina de Facebook, după ce România a ratat calificarea la Fed Cup după ce a fost învinsă de Rusia, scor 2-3.

”Mulţumim, Cluj! Mulţumim, România! Am luptat cu sufletul, am fost uniţi şi ne-am dăruit întru totul acestor zile. Nu s-a sfârşit, ci cred ca este doar începutul. Vă mulţumim pentru toată energia pe care ne-aţi dat-o şi pentru faptul ca aţi trăit intens fiecare clipă alături de noi! To be continued... Win or lose, it’s how you play the game”, a scris Ana Bogdan pe Facebook.

România a pierdut calificarea la turneul final al Fed Cup, din perioada 14-19 aprilie, care va avea loc la Budapesta. După 2-2 la meciurile de simplu, din confruntarea cu Rusia, echipa formată din Ruse şi Cristian a fost învinsă de rusoaicele Anna Blinkova şi Anna Kalinskaia, scor 3-6, 2-6.