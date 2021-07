Ana-Maria Popescu, care a pierdut dramatic finala individuală de la spadă, din cadrul JO, s-a bucurat fără rezerve de medalia de argint

Ana-Maria Popescu, care a pierdut dramatic finala individuală de la spadă, din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, după o ''tuşă de aur'' reuşită de chinezoaica Yiwen Sun, s-a bucurat fără rezerve de medalia de argint, care i-a răsplătit toate eforturile şi chinurile din perioada de pregătire.

În finala de sâmbătă, Ana-Maria Popescu a fost învinsă de chinezoaica Yiwen Sun cu 11-10, prin ''tuşa de aur'', lăsând regretul că a fost atât de aproape de titlul olimpic, scrie Agerpres.ro.

''Da' de ce din păcate? Oameni buni, am fost în finala olimpică! Am 37 de ani. Mă dor toate, credeţi-mă pe cuvânt, m-am chinuit. E cea mai chinuită şi cea mai muncită medalie. Aşa că nu-mi pasă de aurul care e la gâtul lui Sun acum. Îmi pasă de bucăţica asta de medalie pe care mi-am dorit-o pentru mine şi atâta tot şi o am. Asta e cel mai important'', a declarat Ana-Maria Popescu după finală, la zona mixtă.

Campioana olimpică de la Rio, cu echipa de spadă, a adăugat că argintul a fost maximm, din ceea ce putea obţine la Tokyo: ''Dacă la Beijing nu am avut maturitatea necesară să mă bucur de acea medalie, acum sunt foarte mulţumită de ce am reuşit să fac. Şi e maximum din ce puteam să fac, la ce pregătire am avut, la ce chin şi la cât contează sportul în România, trebuie s-o spunem şi pe asta. A fost minunat ceea ce am reuşit să fac astăzi. Mă gândesc acum la toţi cei care au fost acolo pentru mine, puţini dar buni''.

Argintul de la Tokyo este a 17-a medalie adusă de scrima românească la Jocurile Olimpice, 4 de aur, 6 de argint şi 7 de bronz.

Cele patru medalii olimpice de aur au fost obţinute la Rio 2016, la spadă echipe (Loredana Dinu, Simona Gherman, Simona Pop, Ana-Maria Popescu-Brânză), Sydney 2000, la sabie individual, de Mihai Covaliu, la Atlanta 1996, la floretă individual, de Laura Cârlescu-Badea şi la Ciudad de Mexico 1968, la floretă individual, de Ionel Drâmbă.

Cinci medalii de argint au fost cucerite la Londra 2012, la sabie echipe (Tiberiu Dolniceanu, Rareş Dumitrescu, Alexandru Siriţeanu, Florin Zalomir), la Beijing 2008, la spadă individual, de Ana-Maria Popescu-Brânză, la Atlanta 1996, la floretă echipe (Laura Cârlescu-Badea, Claudia Grigorescu, Roxana Scarlat, Reka Szabo-Lazăr), la Los Angeles 1984, floretă echipe (Aurora Dan, Marcela Moldovan, Rozalia Oros, Elisabeta Tufan, Monica Weber) şi la Melbourne 1956, la floretă individual, de Olga Szabo Orban.

Cele şapte medalii de bronz obţinute de români la Olimpiadă au fost următoarele: Beijing 2008, sabie individual - Mihai Covaliu; Barcelona 1992, floretă echipe - Laura Cârlescu-Badea, Roxana Dumitrescu, Claudia Grigorescu, Reka Szofia Szabo-Lazăr, Elisabeta Tufan; Los Angeles 1984, sabie echipe - Alexandru Chiculiţă, Corneliu Marin, Marin Mustaţă, Ioan Pop, Vilmos Szabo; Montreal 1976, sabie echipe - Dan Irimiciuc, Corneliu Marin, Marin Mustaţă, Alexandru Nilca, Ioan Pop; München 1972, floretă echipe - Ileana Gyulai, Ana Pascu, Ecaterina Stahl, Olga Szabo Orban; Ciudad de Mexico 1968, floretă echipe - Ileana Drâmbă, Olga Orban, Ana Pascu, Ecaterina Stahl, Maria Vicol; Roma 1960, floretă individual - Maria Vicol.