Analiştii financiari anunță prăpădul. Curs de 5,0761 lei pentru un euro, în următoarele 12 luni

Analiştii financiari anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni, valoarea medie a cursului previzionat fiind de 5,0761 lei pentru un euro, şi un avans al ROBOR la trei luni până la 3,94%, de la 3,55% în prezent, conform Agerpres.

Rata anticipată a inflaţiei pentru orizontul de 12 luni a continuat să crească, ajungând la o valoare medie de 6,32%."În ceea ce priveşte cursul de schimb EUR/RON, aproximativ 98% dintre participanţi anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuală), nefiind înregistrată nicio opinie de apreciere. Astfel valoarea medie a anticipaţiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,0159 lei pentru un euro, în timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este 5,0761 lei pentru un euro. De asemenea, cea mai mica valoare estimata a cursului EUR/RON pentru un orizont de 12 luni este 4,9900", se arată într-un comunicat CFA România.Avansul PIB este estimat la 4,3% în acest an iar deficitul bugetar la 5,7%.Pe de altă parte, potrivit documentului citat, este de remarcat reducerea substanţială a anticipaţiilor de creştere a pieţei imobiliare. Majoritatea (52%) participanţilor anticipează stabilitatea acestor preţuri în următoarele 12 luni."Pe fondul valului pandemic, al majorărilor preţurilor la produsele energetice, precum şi al riscului unui război între Rusia şi Ucraina, indicatorul de încredere macroeconomică al Asociaţiei CFA România a înregistrat în luna ianuarie o scădere semnificativă. În ceea ce priveşte evoluţia ratelor de dobândă, participanţii la sondaj anticipează o majorare a ratei de dobândă de cel puţin 50 puncte de bază până la finalul anului", a declaratAdrian Codirlasu, vicepreşedinte al Asociaţiei CFA România.Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociaţiei a scăzut la valoarea de 50,7 puncte (faţă de aceeaşi lună a anului precedent, indicatorul a scăzut cu 5 puncte). Potrivit comunicatului, această situaţie s-a datorat evoluţiei ambelor componente ale indicatorului.Sondajul este realizat lunar de Asociaţia CFA România, de peste 10 ani, şi reprezintă un indicator prin intermediul căruia organizaţia doreşte să cuantifice anticipaţiile analiştilor financiari cu privire la activitatea economică în România pentru un orizont de timp de un an.Indicatorul de Încredere Macroeconomică ia valori între 0 (lipsa încrederii) şi 100 (încredere deplină în economia românească) şi este calculat pe baza a 6 întrebari cu privire la condiţiile curente (referitoare la mediul de afaceri şi piaţa muncii) şi anticipaţiile pentru un orizont de timp de un an pentru mediul de afaceri, piaţa muncii, evoluţia venitului personal la nivel de economie şi evoluţia averii personale la nivel de economie.Asociaţia CFA România este organizaţia profesioniştilor în investiţii din România, deţinători ai titlului Chartered Financial Analyst (CFA), calificare administrată de CFA Institute (USA). În prezent, Asociaţia CFA România are peste 250 de membri, deţinători ai titlului de Chartered Financial Analyst (CFA). Comunitatea CFA mai cuprinde şi aproximativ 150 de candidaţi la unul din nivelurile de examinare.