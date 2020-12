ANALIZĂ - Campionatul European handbal feminin: Să fie 10 sau 13 cu noroc?

Naţionala de handbal feminin a României va debuta, joi, cu Germania, la Campionatul European din Danemarca. Va fi a 13-a apariţie la un turneu final continental şi are loc la 10 ani, de când tot în Danemarca, tricolorele obţineau medalia de bronz, singura din panoplia sa. Cu lotul lovit de accidentări, testări pozitive şi, din nou, cu speranţe în căpitanul Cristina Neagu, România are nevoie de un turneu perfect, pentru a spera la careul de aşi şi, implicit, la o medalie, potrivit unei analize news.ro.

România face parte din grupa D şi va juca, în ordine, cu Germania (3 decembrie), cu Polonia (5 decembrie) şi cu Norvegia (7 decembrie). Tricolorele, repartizate iniţial la Trondheim, vor evolua la Kolding după ce Danemarca a preluat întreaga organizare a turneului, în urma retragerii Norvegiei din calitatea de co-organizatoare, din cauza pandemiei de coronavirus.

Lotul deplasat în Danemarca este format din următoarele jucătoare: portari - Yuliya Dumanska (Podravka), Denisa Dedu (CSM Bucureşti), Ana Maria Măzăreanu (Gloria Bistriţa); extreme stânga - Ana Maria Iuganu (Gloria Buzău), Nicoleta Dincă (Gloria Bistriţa), Alexandra Dindiligan (HC Zalău); interi stânga - Cristina Neagu (CSM Bucureşti), Anca Polocoşer (Minaur Baia Mare); centri - Cristina Laslo (Minaur), Eliza Buceschi (Rapid), Ana Maria Ţicu (SCM Craiova), Andreea Popa (Minaur); interi dreapta - Ana Maria Savu (SCM Craiova), Laura Popa (Rapid Bucureşti); extreme dreapta - Laura Moisă (CSM Bucureşti), Sonia Seraficeanu (Minaur) şi pivoţi - Lorena Ostase (CSM Slatina), Alexandra Subţirică (Gloria Buzău).

Delegaţia României este văduvită de prezenţa unei titulare experimentată şi de o valoare incontestabilă, pivotul Crina Pintea, care a fost testată pozitiv în 29 noiembrie şi a ratat astfel deplasarea.

La nivelul băncii tehnice, Bogdan Burcea este debutant la un astfel de turneu final major şi poate fi norocosul care să aducă o nouă medalie, la 10 ani de la bronzul obţinut tot cu Cristina Neagu în prim-plan.

Antrenorul consideră că obiectivul României este să câştige fiecare partidă: ”Ne-am decis să luăm lucrurile pas cu pas, să ne concentrăm maxim pe prima partidă. Asemănările dintre Germania şi Polonia, exceptând mici diferenţe între cele două echipe, ne ajută pentru acest debut. Ultimul meci în compania Norvegiei, care nu mai are nevoie de prezentare, e una dintre cele mai performante echipe în ultimii 20-25 de ani, cred că este o provocare pentru fiecare adversar.”

De Ziua Naţională a vorbit şi căpitanul Cristina Neagu despre turneul final din Danemarca.

”E o perioadă ciudată pentru toată lumea să participi la un turneu final şi să fii obligat să mergi numai de la hotel de sală şi înapoi. Nu e o situaţie plăcută, dar sunt recunoscătoare că putem juca handbal. (...) România nu a mai jucat niciun meci oficial sau amical de un an de zile. Sunt fete care au debutat anul trecut şi n-au mai jucat la naţională de atunci. E un handicap foarte mare cu care pornim la drum, sper să-l suplinim printr-o unitate mai mare, printr-o dorinţă mai mare, printr-o energie mai bună şi să intrăm într-o formă cât mai bună pe parcursul turneului.(...) Pierderea Crinei Pintea e una imensă în condiţiile actuale. Crina e o jucătoare de bază a echipei naţionale. Pe lângă golurile pe care le marchează, va fi greu să suplinim lipsa ei în faza de apărare. (...) Le-am spus colegelor că mergem mai departe şi important e că suntem sănătoase. Fiecare trebuie să profite de şansa pe care o are, pentru că nu e uşor să ajungi la un turneu final. Fiecare trebuie să profite de şansa de a fi la echipa naţională nu doar în lipsa altor jucătoare, ci să arate că îşi merită locul în echipa naţională. Sunt anumite absenţe şi sunt jucătoare importante, însă trebuie să credem sută la sută în cele pe care le avem în echipa actuală”, consideră Neagu.

În ceea ce priveşte obiectivele personale, căpitanul naţionalei arată rezervare. ”Nu am obiective personale la acest campionat, îmi doresc să fiu sănătoasă. Pentru mine a fost o perioadă grea de când am contactat acest virus, au urmat două luni foarte grele, am forţat să revin, am avut probleme musculare, apoi la genunchi. Am avut puţine antrenamente de handbal şi puţine meciuri înainte de a veni la naţională, voi încerca să dau ce am mai bun, dar nu am obiective personale. Acestea nu trebuie să primeze niciodată, importantă este echipa.”

În celelalte grupe joacă echipele: Franţa, Danemarca, Muntenegru, Slovenia (grupa A), Rusia, Suedia, Spania, Cehia (B) şi Olanda, Ungaria, Serbia, Croaţia (C).

Primele trei clasate vor continua în grupele principale, locurile 1-3 din grupele A şi B în grupa I, iar locurile 1-3 din grupele C şi D în grupa principală II, între 10-15 decembrie.

În 18 decembrie vor avea loc semifinalele şi meciul pentru clasarea finală pe locurile 5-6, iar finalele pentru medalii sunt programate în 20 decembrie.

La ultima ediţie a Campionatului European, naţionala României s-a clasat pe locul 4, după 20-24 cu Olanda, în finala mică. Chiar înaintea acestei partide, căpitanul naţionalei tricolore, Cristina Neagu, a suferit o ruptură de ligamente în partida cu Ungaria, ratând lupta pentru medalii la CE.

Podiumul ediţiei din 2018, care a avut loc în Franţa, a fost ocupat, în ordine, de Franţa, Rusia şi Olanda.