Analiză: Interzicerea vânzării participaţiilor statului în companii poate afecta dezvoltarea pieţei de capital

Proiectul de lege care interzice vânzarea, pentru o perioadă de doi ani, a participaţiilor statului la companii, adoptat recent de Senat, poate afecta dezvoltarea pieţei de capital din România şi nu ajută recuperarea economiei în acest an greu încercat de pandemia COVID-19, dar şi în următorii ani, consideră analiştii Asociaţiei CFA România.

"Proiectul de "Lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică", adoptat de Senat în data de 19 mai a.c., care prevede interzicerea, "pentru o perioadă de doi ani, a înstrăinării participaţiilor statului la companiile şi societăţile naţionale, la bănci, precum şi la orice altă societate la care statul are calitatea de acţionar, indiferent de cota de participaţie deţinută" poate afecta dezvoltarea pieţei de capital din România şi nu ajută recuperarea economiei în acest an greu încercat de pandemia COVID-19, dar şi în următorii ani. Considerăm că există riscul ca propunerea legislativă să se dovedească contraproductivă şi susţinem că nu trebuie avansată fără studii de impact dezbătute public şi fără a avea în vedere consecinţele acesteia în întreaga economie", se arată într-un comunicat al CFA România remis marţi AGERPRES.

În context, analiştii financiari consideră inoportun să se îngrădească legislativ pe o perioada arbitrară (doi ani) şi exhaustiv posibilitatea tranzacţionării libere a unor active deţinute de statul român. Aceştia arată, astfel, că protejarea intereselor economice ale statului român în contextul economiei de piaţă trebuie realizată prin implementarea celor mai bune practici financiar-economice aferente tranzacţiilor de tip M&A (înţelese ca fuziuni, achiziţii, listări) şi nu prin măsuri legislative atipice.

"Este de dorit să se evite situaţii similare unor proiecte avansate în ultimii ani, în sensul în care anumite reglementări au avut nevoie de modificări ulterioare - unele dintre ele de mai multe ori - pentru a elimina inadvertenţele sau consecinţele dezastruoase (a se vedea OUG 114/2018), ori chiar încălcarea directivelor europene în domeniul legiferat. România are nevoie de instrumente de finanţare sigure, facile şi accesibile astfel încât să poată să fie susţinută economia pe termen scurt şi mediu. Piaţa de capital în general şi Bursa de Valori Bucureşti în particular sunt instrumente cheie în acest demers. Toate ţările dezvoltate au pieţe de capital puternice. Listarea unor participaţii minoritare în companiile de stat nu atinge în niciun fel "protejarea intereselor naţionale în activitatea economică", ci dimpotrivă, oferă un cadru în care companiile respective să devină mai performante, să câştige o vizibilitate sporită pentru mediul de afaceri şi să contribuie la o creştere economică sustenabilă în România", se precizează în comunicatul citat.

Reprezentanţii CFA România consideră că mesajele statului român trebuie să fie unele încurajatoare pentru investitorii locali şi cei străini deopotrivă, concentrate pe o comunicare constantă care să permită găsirea acelor momente oportune pentru iniţierea unor oferte publice.

"Îngheţarea" pieţei de capital venită după "îngheţarea" economiei din cauza crizei COVID-19 generează o problemă de credibilitate asupra posibilităţii României de a continua să atragă investiţii străine directe, investiţii de capital şi resurse pentru finanţarea economiei, subliniază aceştia.

"Niciun stat nu se poate dezvolta sustenabil fără o piaţă de capital puternică, lichidă şi diversificată. Listarea pachetelor minoritare în companiile de stat este şi trebuie să fie în continuare prioritară din 3 motive: dezvoltarea pieţei de capital prin listarea de noi companii, creşterea performanţei acestor companii ca urmare a cerinţelor de guvernanţă corporativă şi venituri în plus la bugetul de stat", menţionează sursa citată.

CFA România pledează pentru măsuri rapide pe piaţa de capital explicând că listările aduc beneficii prin creşterea calităţii guvernanţei corporative şi a lichidităţii.

"Acestea vor atrage la rândul lor investitorii privaţi locali şi internaţionali, vor crea noi oportunităţi pentru finanţare, reprezentând alternative pentru investiţii şi economisire pe termen lung pentru populaţie. În acelaşi timp, listările unor pachete minoritare aduc venituri imediate acţionarului principal, statul român, precum şi venituri constante sub forma dividendelor la nivelul participaţiilor deţinute în continuare, întrucât în companiile listate investorii aşteaptă de regulă dividende", se mai arată în comunicat.

Asociaţia CFA România este organizaţia profesioniştilor în investiţii, în mare parte deţinători ai titlului Chartered Financial Analyst, calificare administrată de CFA Institute (USA). În prezent, Asociaţia CFA România are 249 de membri, deţinători ai titlului de Chartered Financial Analyst.