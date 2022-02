Analiza lui Traian Băsescu: motivul pentru care Rusia nu își permite invadarea Ucrainei

Fostul președinte Traian Băsescu susține că Rusia nu are puterea militară de a invada Ucraina, asta pentru că o țară de asemenea dimensiuni nu se poate stăpâni cu doar 170.000 de militari. Băsescu arată că Vladimir Putin va încerca să obțină cât mai mult în negocierile cu NATO, iar în Ucraina va consolida controlul asupra regiunilor separatiste.

„Personal, nu cred că Rusia își poate permite să invadeze Ucraina. Poate, cel mult, să consolideze bazinul Donbasului, să facă o Transnistrie mai mare în estul Ucrainei. Cred că la atât s-ar putea limita, fără însă să treacă frontiera Ucrainei, fără incursiune în cele două republici, deci nu un atac direct al armatei ruse, ci o consolidare a celor două așa-numite republici Donețk și Lugansk, din bazinul Donbasului. Cam la atât s-ar putea limita pentru moment”, a declarat Traian Băsescu, la Digi24.

„Pentru că reacția Occidentului a fost extrem de limpede. Mă tem că după această aventură, Rusia va trebui să suporte baze militare mult mai puternice pe flancul estic. De unde obiectivul domnului Putin este să dispară bazele militare, NATO a luat notă de modul în care ar putea să acționeze Vladimir Putin și va consolida foarte puternic flancul estic, adică balticii, Polonia, România, Bulgaria”, a explicat fostul președinte.

Traian Băsescu consideră că Rusia nu poate ocupa o țară de dimensiunile Ucrainei cu doar 170.000 de militari.

„În primul rând, discutăm de circa 150.000 de trupe ale armatei Federației Ruse masate în jurul Ucrainei. Cu tot cu cele 30.000 din Crimeea și cele 30.000 din Belarus. Fac și eu o medie între cifrele aruncate de diverse state care se vor a fi autorizate. Or, cu 150.000 - 170.000 de oameni nu poți să ocupi o țară de dimensiunea Ucrainei”, este de părere europarlamentarul.

Dacă Rusia ar ataca, totuși, Ucraina, va fi un război lung pentru Federația Rusă, pentru că armata ucraineană nu mai e cea din 2014, spune Traian Băsescu. „A primit echipamente militare de ultimă generație, echipamente defensive, ceea ce va face foarte riscantă viața armatei de tancuri a lui Putin în Ucraina, dacă ar intra; are echipamente de infanterie foarte moderne, deci armata rusă va avea pierderi și nu este tipul de intervenție care să-i aducă glorie lui Putin”, a punctat Traian Băsescu.

„Putin s-a acoperit de glorie pentru că în două zile a ocupat Georgia și pe urmă a rămas în Abhazia și-n Osetia de Sud, s-a acoperit de glorie că a ocupat Crimeea fără să piardă un soldat, s-a acoperit de glorie că a aprovizionat cu armamente separatiștii din bazinul Donbasului și fără să piardă soldați ruși, a făcut o mare problemă de securitate și suveranitate Ucrainei. Dar dacă invadează Ucraina, va fi un război în care va avea pierderi. Or, nu cred că în momentul de față președintele Putin este în situația în care să explice populației că are pierderi umane, are militari mulți pe care îi pierde zilnic, în condițiile în care invadarea Ucrainei nu era nici necesară, nici oportună și nici nu cred că poporul ucrainean este atât de încrâncenat împotriva rușilor. Ei sunt mai mult sau mai puțin de pe aceeași linie de proveniență”, a explicat fostul președinte.

„Nu cred că Federația Rusă va invada Ucraina, dar va avea o politică de consolidare a regiunii Donabasului, regiune prorusă, cu cele două așa-zise republici de tipul Transnistriei. Este model deja consacrat în politica rusă: când vrei să blochezi accesul unui stat către UE sau NATO, îi ocupi o parte din teritoriu. Este ceea ce au făcut cu Republica Moldova, cu Georgia, care era candidată pentru intrare în NATO”, a reamintit Traian Băsescu.