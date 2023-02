Analiză: Numărul proiectelor de construcţii derulate în România a crescut cu 20%, în 2022

Numărul proiectelor de construcţii derulate în România a crescut cu 20%, în 2022 faţă de anul precedent, şi a ajuns la 29.719, arată o analiză de specialitate, publicată vineri.

Conform IBC Focus, cu un total de 5.117 de şantiere monitorizate, în luna noiembrie a anului trecut, a fost înregistrată o creştere de 45,2% faţă de aceeaşi lună din 2021, când s-au consemnat 3.253 astfel de puncte.

Pe locul doi în clasamentul celor mai productive luni se află octombrie (4.806 investiţii identificate şi monitorizate de către echipa IBC Focus, faţă de 3.051, în 2021). Tot în topul creşterilor procentuale se află şi luna decembrie, cu un plus de 55,4%, de la an la an, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, anul 2022 a continuat trendul de creştere a numărului proiectelor de construcţii, cu evoluţii pozitive în toate cele nouă domenii analizate: Birouri/Comercial, Clădiri rezidenţiale private, Construcţii sociale, Hotel & relaxare, Industrial, Infrastructură, Medical & Ştiinţific, Retail şi Utilităţi. Cea mai semnificativă creştere este în domeniul infrastructurii.

Pe segmentul clădirilor rezidenţiale private s-au consemnat, în 2022, un total de 12.149 de investiţii, în creştere cu 17% faţă de anul precedent. Pe poziţia următoare în preferinţele investitorilor s-a plasat sectorul Industrial - cu 5.960 de proiecte (+11,5%).

În ceea ce priveşte regiunile atractive pentru investitori, anul trecut Cluj, Timiş şi Bucureşti-Ilfov s-au aflat în top. În judeţul Cluj s-au înregistrat 2.315 proiecte de construcţii (15,2% vs 2021), iar în judeţul Timiş 2.110 proiecte de construcţii (+17,2%). În cazul Bucureşti-Ilfov s-au înregistrat 1.799 de proiecte de construcţii (+4%, de la un an la altul).

Analiza de piaţă relevă faptul că judeţul Botoşani a raportat cea mai mare creştere procentuală, cu un plus de 51,3%, de la 275 de investiţii monitorizate în 2021 la 416 în anul 2022. Judeţul Suceava se află la o distanţă destul de mică, cu un salt de 41,3% a numărului de proiecte.

La polul opus, judeţele Alba, Covasna şi Vâlcea au consemnat scăderi ale proiectelor de construcţii aflate în derulare.

"În 2022 se păstrează trendul din anii trecuţi, astfel că sectorul de construcţii rezidenţiale private preia conducerea detaşat, fiind, de altfel, şi singurul sector care a reuşit să depăşească pragul de două mii de proiecte într-o singură zonă. Vorbim mai exact de un total de 2.707 investiţii situate în Nord-Vest. Tot această zonă este lider şi în cazul sectoarelor de Birouri & Comercial, Hotel & Relaxare sau Industrial. Revenind la maximele atinse în 2022, trebuie să menţionăm că în sectorul rezidenţial privat s-a depăşit pragul de 1.000 de şantiere şi în zonele Bucureşti - Ilfov, Centru, Nord- Est, Sud-Est şi Vest. De asemenea, sectorul Industrial atinge în zona de Nord-Vest un total de 1.016 proiecte de construcţii", arată datele monitorizate de Victa.ro, asistentul virtual de vânzare pentru şantiere.

Un interes mai redus din partea investitorilor pentru proiectele de construcţii s-a observat în zonele de Vest şi Bucureşti - Ilfov în cazul proiectelor de Retail.