ANALIZĂ: strategia pe care Simona Halep TREBUIE să o abordeze pentru a reveni pe primul loc WTA

Simona Halep poate fi din nou locul I WTA peste două săptămâni. Ea are nevoie de "ajutor" de la rivale, întrucât nici măcar cu un trofeu nu îşi garantează matematic locul 1, informează Mediafax.

Circuitul WTA se pregăteşte pentru dubla Indian Wells - Miami, care acaparează, practic, patru săptămâni din calendar: o jucătoare poate câştiga un maxim de 2000 de puncte la finele lunii martie. Punctajele în timp real fără rezultatele de la Indian Wells 2018 o dau lider pe Osaka (5871 puncte), pe 2 pe Kvitova (5540 puncte, la 331 puncte), pe Halep - pe 3 (5337, la 534 puncte) şi pe Sloane Stephens - pe 4 (5212 puncte).

Privind dubla per ansamblu, Petra Kvitova are de recuperat un ecart de 416 puncte faţă de Osaka, iar Simona Halep - de 564 puncte. În plus, românca are nevoie de rezultate mai bune decât prietena sa, Kvitova, pentru a rămâne în faţa acesteia la startul sezonului favorit, de zgură. Simona Halep a avut o şansă de a-şi uşura misiunea, însă a rămas fără resurse fizice la Dubai şi s-a oprit în faza sferturilor de finală.

Naomi Osaka va testa în premieră la Indian Wells noua colaborare cu un apropiat al surorilor Williams, aşa cum fusese şi Sascha Bajin.

Simona Halep are nevoie de un parcurs lung la Indian Wells pentru a intra în calculele pentru locul 1. Jucătoarea noastră a început anul pe prima poziţie WTA, a căzut pe 3 după Australian Open, unde nu a staţionat însă decât trei săptămâni, acum revenind pe poziţia secundă, iar după întrececrea de la Indian Wells ar putea apărea pe oricare dintre poziţiile din Top 6 WTA.

Cu o semifinală jucată în 2018, românca trebuie să facă măcar un pas în plus în 2019 pentru a putea trece pe primul loc.

Cazurile în care Simona Halep urcă pe primul loc după Indian Wells:

joacă finală + Naomi Osaka nu câştigă mai mult de un meci şi, deci, ratează optimile + Petra Kvitova nu trece de semifinale

câştigă trofeul, dar nu într-o finală cu Naomi Osaka. Dacă Halep şi Osaka se înfruntă în finală, numărul unu mondial rămâne, automat, la niponă.

Chiar dacă este jucătoarea cu cele mai multe puncte de apărat la Indian Wells, fiind deţinătoarea trofeului, Naomi Osaka nu îşi simte poziţia ameninţată decât în fazele finale ale tabloului. Petra Kvitova trebuie să ajungă cel puţin până în semifinale pentru a pune presiune (dar Osaka, cu o singură victorie, o forţează pe sportiva din Cehia să facă măcar finală), Halep - în finală. Sloane Stephens şi Karolina Pliskova au şi ele o şansă matematică de a urca pe prima poziţie, cu un trofeu la Indian Wells.

Cel mai bun rezultat obţinut de Simona Halep la Indian Wells: trofeu în 2015, la startul colaborării cu Darren Cahill.