Analize tot mai realiste la televiziunile rusești: Adevărul este că nu putem cuceri orașe importante. Trebuie să îi convingem prin forță (Video)

Televiziunea Rossyia-1 a invitat în platou un nou expert militar să vorbească despre războiul din Ucraina însă analiza acestuia nu s-a ridicat la nivelul propagandei Kremlinului.

Analistul militar a explicat de ce armata rusa nu poate cuceri orase importante. Acesta a început prin a afirma că, pe informațiile existente și a modului în care sunt poziționate forțele ucrainene în estul țării, forțele armate ale Ucrainei ar dispune de până la 35 de batalioane „naționaliste” pe frontul din Donbas, „o forță foarte mare”.

Analistul afirmă apoi că soldații ucraineni sunt „foarte motivați” și că nu pot fi descurajați decât printr-o înfrângere militară. „Va trebui fie să îi distrugem, fie să așteptăm până când înregistrează un număr mare de răniți și pierderi în masă. Trebuie să îi convingem prin forță, care este calea diplomatico-militară, susține el.

Acesta spune apoi că în sudul Ucrainei, în apropierea Herson, sunt repurtate „unele succese” dar că în zonă luptă pușcași marini ucraineni din unități militare foarte puternice și foarte motivate. „Cu aceștia trebuie acționat doar prin forță, însemnând că vor trebui distruși fizic, nu există nicio altă cale”, explică specialistul.

Russian state TV dragged out another military expert, but judging by reactions of everyone else in the studio, his analysis wasn't quite as uplifting as they may have hoped. He might not be invited back, or may return with more propaganda pep in his step. Let's wait and see. pic.twitter.com/LSjgiBXjqK