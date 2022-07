Anchetă a DSP, în cazul suspiciunii de toxiinfecţie alimentară la copiii aflaţi în tabără la Lacu Roşu

Medicul şef în cadrul DSP Harghita, Cornelia Miron, a precizat, pentru AGERPRES, că inspectorii din cadrul Compartimentului de Control s-au deplasat la faţa locului şi investighează situaţia, ulterior urmând să se comunice rezultatele anchetei.Potrivit sursei citate, miercuri dimineaţa se aflau internaţi la secţia de pediatrie a Spitalului Municipal din Gheorgheni un număr de zece copii, cărora li se administrează tratament şi li se fac analize, starea lor fiind bună.Dr. Cornelia Miron a arătat că la Lacu Roşu este venit un grup de 55 de copii din Timişoara, Direcţia de Sănătate Publică nefiind informată despre organizarea taberei respective."Sunt veniţi într-o aşa-zisă tabără, pentru că, oficial, noi nu am fost informaţi. Noi nu am aflat decât noaptea trecută că s-a întâmplat, că sunt cazaţi acolo. Nimeni nu ne-a anunţat, nu au cerut un aviz, că va fi o astfel de tabără", a precizat dr. Miron.Ea a mai adăugat că toţi organizatorii taberelor şcolare trebuie să solicite aviz de la DSP, dar în ultimii ani nu s-a făcut aşa, acestea fiind organizate sub alt nume, pentru a nu solicita documentul respectiv, iar inspectorii de sănătate publică au aflat de existenţa lor doar dacă au fost probleme.Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Harghita a anunţat, marţi seara, că aproximativ 20 de copii aflaţi în tabără, la o pensiune din Lacu Roşu, prezintă simptome de toxiinfecţie alimentară, la faţa locului deplasându-se mai multe echipaje medicale.Copiii, cu vârste cuprinse între 11 şi 13 ani, au fost evaluaţi medical la faţa locului şi, iniţial, au refuzat transportul la spital, dar ulterior, în urma discuţiei cu supraveghetorii, s-a luat decizia ca 12 din ei să meargă la spitalul din Gheorgheni pentru investigaţii medicale de specialitate.Opt dintre copii au ajuns la spital cu autospeciala pentru transport personal şi victime multiple a ISU, doi cu o ambulanţă SMURD şi alţi doi cu o ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean din Gheorgheni.