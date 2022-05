Ancheta privind asaltul asupra Capitoliului ia o nouă turnură: Liderul republicanilor din Camera Reprezentanţilor citat să depună mărturie

Noua turnură în ancheta privind asaltul asupra Capitoliului: din cauza numeroaselor schimburi de păreri cu Donald Trump în acea zi, liderul republicanilor din Camera Reprezentanţilor, Kevin McCarthy, a primit, joi, o citaţie pentru a depune mărturie în faţa comisiei însărcinate investigheze evenimentele de la 6 ianuarie 2021, notează AFP preluat de agerpres.

Această comisie parlamentară, alcătuită în majoritate din democraţi, încearcă să facă lumină asupra faptelor şi acţiunilor exacte ale lui Donald Trump înainte şi în timpul asaltului asupra Capitoliului, când mii de partizani ai fostului preşedinte au mers la sediul Congresului american pentru a încerca să blocheze certificarea alegerii lui Joe Biden.



"Kevin McCarthy a comunicat direct cu preşedintele Trump înainte, în timpul şi după atacul din 6 ianuarie", a detaliat comisia pentru a justifica această citaţie.

Congresmanul "McCarthy a mai afirmat că a avut o discuţie cu preşedintele imediat după asalt, în cursul căreia preşedintele Trump a recunoscut o anumită responsabilitate în acest atac", a continuat într-un comunicat.



Alţi patru republicani membri ai Camerei, printre care alesul Jim Jordan, cunoscut pentru excesele sale şi loialitatea sa absolută faţă de Donald Trump, sunt vizaţi de aceste citaţii pentru a depune mărturie.



Asa-zisa comisie "6 ianuarie" a audiat deja sute de martori, printre care Ivanka Trump, fiica fostului preşedinte, şi soţul ei, Jared Kushner, ambii consilieri apropiaţi ai lui Donald Trump când acesta se afla la Casa Albă.



Ea doreşte cu orice preţ să îşi încheie activitatea înainte de alegerile legislative de la jumătatea mandatului, din noiembrie. Dacă democraţii pierd controlul Camerei cu ocazia scrutinului, comisia riscă să fie dizolvată de republicani. Aceasta intenţionează să organizeze audieri publice în iunie.



Pe de altă parte, cotidianul New York Times a raportat joi că procurorii federali desfăşoară o anchetă supervizată de marele juriu privind gestionarea de către Donald Trump a unor dintre documentele sale oficiale, pentru care el este acuzat că le-a neglijat în mod intenţionat sau le-a mutat.



Unele dintre aceste documente, recuperate între timp de Arhivele Naţionale, au fost predate comisiei "6 ianuarie".



În acelaşi timp, o mulţime de agenţi federali sunt angajaţi într-o uriaşă anchetă pentru a găsi indivizii care au participat direct la atacul asupra Capitoliului.



Până în prezent, aproximativ 810 de persoane au fost arestate, iar majoritatea au fost puse sub acuzare, potrivit datelor publicate joi de Departamentul american de Justiţie.



Majoritatea persoanelor puse sub acuzare, care se pare că s-au mulţumit să se plimbe prin clădire, sunt urmărite penal pentru infracţiuni minore, precum încălcarea unei interdicţii de a intra sau tulburarea ordinii publice.

Deocamdată, 280 de acuzaţi au pledat vinovaţi, mai scrie France Presse.