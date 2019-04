Anchetă de AMPLORE a DNA, realizată cu sprijinul OLAF - Spagă de un milion de euro, destinată unor servicii prestate în campania electorală din 2012

Trei persoane, intre care un fost consilier al ministrului Transporturilor care a activat in anul 2012, sunt cercetate sub control judiciar de DNA pentru comisioane de peste 2 milioane de lei, primite in schimbul deblocării unor plăți datorate de stat unei companii pentru lucrări de reabilitare tronsonului de cale frată București-Constanța. O parte din bani ar fi fost folosiți pentru campania electorală a alegerile parlamentare din 2012.

Lucrările de reabilitare fuseseră efectuate pe tronsoane de cale ferată de pe ruta București – Constanța, fiind finanțate în proporție de 75 % din fonduri europene și 25 % din bugetul de stat.

"În contul lucrărilor efectuate, compania constructoare avea de încasat de la statul român, prin intermediul beneficiarului lucrărilor CFR (Compania de Căi Ferate), suma de 15 milioane euro, plăți restante la nivelul lunii mai 2012", explică DNA.

Astfel, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura controlului judiciar pentru 60 de zile față de următorii inculpați:

SZECHELY MIHAELA VASILICA, consilier al ministrului Transporturilor în perioada 10 iulie 2012 – 21 decembrie 2012, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență și instigare la spălare de bani

FAVINO ROBERTO PASQUALE, soțul persoanei anterior menționate, asociat în cadrul firmei TEAM DELTA PROIECT, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență și instigare la spălare de bani

MOCANU ALEXANDRA, administrator al firmei TEAM DELTA PROIECT, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani

În aceeași cauză s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de persoana juridică TEAM DELTA PROIECT, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani.

"În cursul anului 2012, în exercitarea atribuțiilor de consilier al ministrului Transporturilor, inculpata Szechely Mihaela Vasilica a pretins sume de bani de la un reprezentant al companiei de construcții, iar în perioada 2012 –2015 a primit, prin intermediul firmei TEAM DELTA PROIECT pe care o controla, suma de 9.410.375,7 lei.

În schimbul banilor, consilierul a promis că, datorită influenței pe care o are asupra funcționarilor din Ministerul Transporturilor (influență rezultată din calitatea sa de consilier personal al ministrului transporturilor), îi va determina să facă demersurile necesare astfel încât ministerul să aloce CFR SA banii datorați companiei.

O parte din comisionul încasat, respectiv suma de 1.011.550 euro, a fost transferată în contul unor firme belgiene de consultanță, după care a fost folosită pentru plata unor servicii de publicitate prestate în cadrul campaniei electorale ocazionate de alegerile parlamentare din anul 2012.

Ceilalți doi coinculpați au participat la activitățile infracționale, în sensul în care Favino Roberto Pasquale a intermediat discuțiile dintre consilier și reprezentantul companiei de construcții, cu privire la condițiile și la modul de plată a comisioanelor, iar Mocanu Alexandra, care a preluat de la Szechely Mihaela Vasilica administrarea firmei TEAM DELTA PROIECT (prin care s-au plătit comisioanele) după ce aceasta din urmă a devenit consilier al ministrului Transporturilor, a dispus transferul sumei de 1.011.550 euro în conturile firmelor belgiene, cunoscând că suma provine din săvârșirea unei infracțiuni.

Prezentul dosar s-a constituit ca urmare a unei cereri de asistență juridică formulată de autoritățile belgiene, iar ancheta se desfășoară în cadrul unei echipe comune de investigații (Joint Investigative Team), instrument de cooperare judiciară internațională în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene, din care fac parte DNA și autorități de aplicare a legii din Belgia. Investigația a fost realizată cu sprijinul OLAF și al Eurojust".