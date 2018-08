ANCHETĂ la Spitalul Alexandru Obregia din București: O pacientă a fost găsită moartă la 6 zile după ce a dispărut din unitatea medicală

Polițiștii fac verificări după ce o pacientă a Spitalului Alexandru Obregia a dispărut din unitatea medicală, fiind găsită moartă după 6 zile, în curtea spitalului, potrivit Digi24.

Anchetatorii fac verificări pentru a stabili cum a murit femeia.

"Astazi, in jurul.orei 10, politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale Sector 4, aflati in derularea activitatilor specifice in vederea depistarii unei persoane disparute din incinta unei unitati sanitare, utilizand si cainele de urmă, in curtea spitalului a fost descoperit cadavrul unei femei. Acesta a fost ridicat si transportat la INML in vederea efectuarii necropsiei. Cu privire la cauzele si conditiile in care s a produs decesul persoanei, cercetarile au fost preluate de compartimentul.Morti Suspecte din cadrul Serviciului Omoruri si Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti", potrivit Poliției Capitalei.