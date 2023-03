Andorra – România: Alibec, Man și Iordănescu, reacții 'la cald'

Naţionala de fotbal a României a început cu dreptul, sâmbătă, o nouă campanie de calificare la un turneu final, învingând Andorra cu scorul de 2-0 (1-0), în deplasare, în grupa I a preliminariilor Campionatului European din 2024, informează news.ro.

Denis Alibec a declarat, sâmbătă seară, după meciul Andorra – România, scor 0-2, în care a marcat un gol, că este încrezător că tricolorii pot obţine calificarea la Campionatul European, scrie news.ro.

“Sper că ne-am descătuşat cu victoria asta. Mă bucur şi că am reuşit să marchez şi sper să o ţinem pe drumul acesta. Al doilea gol ştiam că nu este ofsaid. Important e că am dat gol şi că am câştigat. Am încercat să dau gol cu călcâiul, dar nu am reuşit. Trebuie să mergem acasă şi să luăm neapărat cele trei puncte cu Belarus şi cred că o să avem o bună şansă să ne calificăm. Edi Iordănescu ne-a spus că trebuie să continuăm aşa, că puteam să jucăm mult mai bine. Dar trebuie să ne bucurăm pentru această victorie. Am încredere foarte mare, avem o echipă talentată şi sunt sigur că putem să ne calificăm”, a spus Alibec.

Selecţionerul Edward Iordănescu a declarat după meciul României cu Andorra, scor 2-0, că tricolorii ar fi trebuit să nu se relaxeze după eliminarea unui adversar şi ar fi trebuit să mai înscrie. “Dar învăţăm din greşeli”, a menţionat el.

“Ne dă linişte, e un debun bun. Eram obligaţi să producem acest rezultat. După trei zile avem nevoie de încă trei puncte în clasament. Am intrat destul de greu în joc, un pic trac, ne-am căutat ritmul, dar am dus lucrurile în direcţia dorită. Ce nu vreau să se întâmle în viitor... Am rămas cum un om în plus şi trebuia să continuăm cu atitudine ofensivă. Dar învăţăm din greşeli, eu felicit echipa pentru efort, pentru atiitudine. Cred că ne-am relaxat şi nu este ok. Ne-am văzut cu om în plus şi ne-am relaxat. Trebuie să fim sinceri, am întâlnit un adversar incomod, cu un joc la limita regulamentului, cu un teren incomod. Trebuie să gândim sus, să ne putem targeturi importante meci de meci Astăzi trebuia să mai marcăm. Trebuie să facem un joc foarte bun cu Belarus şi să închidem acţiunea cu şase puncte”, a spus Iordănescu.

“Pentru o calificare trebuie să învăţăm să suferim, să ne sacrificăm, să avem spirit bun. Trebuie să învăţăm să şi luptăm”, a mai afirmat el.

Dennis Man a declarat că selecţionerul Edward Iordănescu le-a reproşat jucătorilor faptul că nu au profitat de superioritatea numerică după eliminarea unuia dintre adversari.

“A fost un meci greu, ştiam că vom întâlni un adversar incomod. Terenul a fost un pic incomod, cel puţin pentru mine. Am început mai ezitant, dar pe parcurs... E o senzaţie frumoasă tot timpul când marchez pentru ţara mea. Vreau să îi mulţumesc lui Olimpiu pentru acea minge. Selecţionerul ne-a reproşat, ne-a spus că trebuia să profităm de omul în minus”, a spus Man.