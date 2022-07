Andrei Baciu acuză un fake news: Certificatele digitale Covid se pot genera indiferent de oră sau zi

Secretarul de stat Andrei Baciu, din Ministerul Sănătății, transmite vineri că este fals mesajul care circulă online potrivit căruia „certificatul COVID-19 poate fi prelungit astăzi până la ora 00.00”.

„Foarte foarte mulți dintre noi am primit astfel de mesaje în ultimele zile. Este un fake news de proporții. Ce-i drept, un fake news sofisticat. Nu este o afirmație falsă scrisă explicit, ci este un fake news provocat prin omisiune. Când spui că “astăzi până în ora 00.00 cine are două doze sau chiar trei și are certificatul covid expirat îl poate prelungi până pe 31.12.2022.”, se poate foarte ușor înțelege că numai astăzi poți face asta. Certificatele digitale Covid se pot genera din platformă oricând, nefiind condiționate de oră sau zi”, a scris secretarul de stat, vineri, pe Facebook.

„Acest mesaj a făcut ca peste 200.000 de persoane să intre în platforma certficat-covid.gov.ro de ieri până la această oră pentru a obține certificat nou, de teamă că nu își vor mai putea folosi certificatul. În România, certificatele care atestă vaccinarea pot fi folosite până la finalul anului. Pentru acele persoane care au certificate care au termen de valabilitate depășit, acestea își pot reemite certificatul în orice moment. Deși acestea erau folosite în România până acum câteva luni, în prezent ele sunt utile numai în afara țării, în funcție de regulile din fiecare țară. Dacă o să călătoriți, e important să verificați care sunt regulile fiecărui stat”, a adăugat Andrei Baciu.