Andrei Baciu atrage atenția: 'Din peste 10.000 de medici de familie, doar puţin peste 3.000 vor să facă parte din programul de vaccinare'

Secretarul de stat Andrei Baciu a intervenit miercuri la România TV, pentru a aduce ultimele precizări legate de campania de vaccinare.

Andrei Baciu a explicat cum plănuieşte Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţii de Vaccinare să menţină ritmul alert al imunizării, într-un moment când există din ce în ce mai multe voci care spun că persoanele care ţineau să se vaccineze au făcut-o deja, iar în continuare autorităţile va trebui să facă eforturi pentru a convinge şi restul românilor.

„Trebuie sa vedem putin cum functioneaza. Fiecare persoana de pe lista de asteptare care primeste mesaj are locul rezervat pentru 24 de ore. Deci din acele 360.000 de locuri disponibile sunt si unele pastrate pentru persoane deja programate.

Intr-adevar era o asteptare mult mai mare, era o perceptie ca nu sunt locuri, lumea voia sa se vaccineze dar nu erau mereu locuri. Acum am primit si mai multe vaccinuri, numai in aceasta saptamana am primis 750.000 de doze Pfizer. Deci primim mult mai multe, dar perceptia nu s-a schimbat. Lucrurile si variaza de la o regiune la alta, in unele regiun nu sunt locuri disponibile, iar in altele nu este un asa mare interes pentru vaccinare.

La cateva zeci de mii de programari pe zi sunt doar cateva mii de persoane care isi anuleaza programarea, dar majoritatea nu si-o anuleaza, cei mai multi eventual si-o schimba.

S-au intamplat lucruri importante in ultima perioada. Cel mai important, medicii de familie. S-a inceput deja livrarea de vaccin catre ei si vor incepe de pe 4 mai vaccinarea. S-a stabilit si plata pentru acest serviciu, 40 de lei per persoana vaccinata, pentru ca medicii sa-si poata cumpara materiale de protectie si tot ce mai trebuie ca sa poata sa desfasoare aceasta activitate in cele mai bune conditii. Ar fi vorba de o achizitie centralizata, dar din peste 10.000 de medici de familie, doar putin peste 3.000 si-au exprimat dorinta de a face parte din acest program. Deci exista astfel de probleme care au facut sa consideram ca asta este cea mai buna solutie.

Centrele mobile active sunt foarte importante, mai ales pentru comunitatile unde oamenii nu au acces la medic de familie, asa ca trebuie noi sa mergem catre ei. Sunt 9 centre, erau opt si a mai fost operationalizat unu chiar azi. Pe langa acestea, in 31 de judete exista 75 de echipe mobile. Trimiti doar echipa de vaccinare intr-un loc amenajat de autoritatile locale si se poate efectua vaccinarea.”, a spus Andrei Baciu.

Andrei Baciu: „Vaccinăm aproximativ 50.000 de persoane pe zi cu prima doză. Dacă păstrăm ritmul, până la 1 iunie vom avea peste 2 milioane de noi vaccinaţi”

Baciu a fost întrebat, în contextul în care se vorbeşte despre cooptarea în campania de vaccinare a unor vectori de imagine dintre manelişti şi din Biserica Ortodoxă, dacă Ministerul Sănătăţii are în plan o campanie de promovare a vaccinării.

„S-au facut demersuri si vom vedea in urmatoarele saptamani materiale video si o campanie corelata cu numarul de doze disponibile, acum ca avem doze mult mai multe, deci oricine se poate vaccina. Actiuni de informare, in paralel cu o campanie de promovare, am facut, am incercat sa fim cat mai transparenti. Incepand din aceasta seara se poate schimba centrul in platforma pentru rapel, pentru persoanele entuziaste, care au facut prima doza la cateva zeci de kilometri de casa.

Sunt cateva optiuni. Daca nu ne descurcam cu platforma, avem un numar de telefon unde avem cateva sute de colegi care ne ajuta cu aceste programari sau schimbarea locului de rapel.

Noi am avut discutii cu foarte multe segmente, reprezentanti ai mai multor domenii de activitate, sportivi, artisti etc. Orice fel de initiativa cu care ne-am intalnit am sustinut-o si chiar am avut noi, direct, astfel de initiative. Exista o dorinta in continuare la vaccinare si e bine deocamdata sa nu punem presiune. Suntem in grafic cu obiectivele. In momentul de fata vaccinam 53.000-55.000 de oameni cu prima doza. Daca pastram acest ritm, in 40 de zile am avea peste doua milioane de noi vaccinati. In plus, in perioada urmatoare se vor deschide si alte variante de vaccinare, ceea ce va creste activitatea de vaccinare.

Vorbim de o perceptie. Sunt suficiente doze, deci e mult diferit de ce se intampla acum cateva saptamani, deci acum vaccinarea este doar o chestiune de zile.”, a adăugat Andrei Baciu.