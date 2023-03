Andrei Caramitru, profeție apocaliptică după falimentul celor două bănci americane: 'Va pune în cap complet Europa de vest'

Andrei Caramitru, economist și fost consilier al liderului USR Dan Barna, a analizat situația din Statele Unite, unde două bănci au intrat în faliment. Caramitru susține că efecrele sunt pe termen lung, chiar dacă Comisia Europeană a anunțat deja că monitorizează situația și totul este sub control. „Nu știu dacă mai au cum să își revină ăia pe acolo”, este concluzia lui Caramitru.

„Regula e așa, dintotdeauna :

- se declanșează o criza Financiara in SUA

- SUA o rezolva rapid, cu măsuri masive

- Europa de vest nu face nimic. După cateva luni se ajunge poate la un ”consens” prost de tot, după ce se cearta între ei pana nu mai înțeleg nimic nici ei

- per total - efectul crizei e de 10x mai Rau si de 10x mai lung in Europa de Vest decat in SUA. Fix ca in 2008.

Încă o chestie - bancile au fost dintotdeauna si sunt si acum praf in Europa de vest - toate alea mari sunt de fapt in cap de prin 2007. însă aia nu au vrut sa repare problema pentru ca asta însemna sau sa le recapitalizeze (deci sa piardă băieții smecheri ai lor care au acțiunile) sau sa fuzioneze (dar cum sa își piardă aia pusculita exclusiva sa devină o banca a mai multor tari).

Deci per total - ce se întâmpla acum (plus criza energetica si industriala ca fara gaze ieftine nu mai au sens fabricile lor) - va pune in cap complet Europa de vest.

Nu știu dacă mai au cum sa isi revina aia pe acolo, ever never”, a spus Andrei Caramitru, pe pagina sa de Facebook.

Prima bancă prăbușită: Silicon Valley Bank

Silicon Valley este prima bancă din SUA care a căzut. Fondul Monetar Internaţional (FMI) a anunţat că monitorizează potenţialele implicaţii la adresa stabilităţii financiare ale colapsului Silicon Valley Bank, dar este încrezător că autorităţile de la Washington adoptă măsurile adecvate, transmite Reuters, relatează Agerpres.

A doua bancă prăbușită închisă

Autoritățile de reglementare americane au închis duminică Signature Bank din New York, un mare creditor din industria cripto, în încercarea de a preveni răspândirea crizei bancare, informează postul american de televiziune CNBC.