Andrei Caramitru: Băsescu bea în exces de disperare, alcoolic în ultimul hal! A ajuns iepurașul unei panarame

Andrei Caramitru are un nou derapaj verbal, de această dată la adresa lui Traian Băsescu. Caramitru susține că Traian Băsescu este alcoolic și bea foarte mult, iar în ultima parte a carierei politice a ajuns să fie ”iepurașul unei pararame”.

”Dottore Băsescu si domnul Petrov

Basescu a început bine. A spart PSD-ul in primul mandat. A construit DNA. A condamnat oficial comunismul. A făcut parteneriatul strategic cu SUA.

Însă a devenit Petrov in al doilea mandat si după. A zis domne - am eliminat rețelele de corupție ale PSD. Hai sa le înlocuiesc cu ale mele. Oricum nu mai candidez după - e ok. Si ce a făcut? Hai sa le luam pe rând:

* a adus in PD-L ultimele scursuri, inclusiv pe Dragnea si Valcov. El i-a inventat

* a adus-o pe Udrea care a devenit marea combinatoare, singura cu “acces” total la el. Care - evident - probabil l-a înregistrat ca sa îl șantajeze după

* s-a aliat cu clanurile de interlopi. S-a înrudit cu Bercea Mondialu. Familia lui, inclusiv fratele, au făcut afaceri cu ăștia

* Si ca sa fie nebunia totala - a pus-o pe fata lui, EBA, sa fie europarlamentar.

La toate astea sistemul si partenerii americani au reacționat. Basescu a devenit toxic. Udrea a fost condamnată, fratele lui si alte rude la fel. S-au oprit totuși sa îl aresteze si pe el probabil din respect pentru ce a făcut in primul mandat. Dar lumea din jurul lui a fost pulverizată.

Acum Basescu e rănit. E frustrat, bea in exces de disperare (toți din jurul lui spun ca a devenit alcoolic in ultimul hal). E in continuare șantajat probabil de Udrea. A cerut public - de frustrare - arestarea lui Kovesi. A susținut 100% atacul lui Dragnea împotriva justiției. Se agață de ce mai poate - un salar la Bruxelles, niște șpăgi pentru oamenii lui din PMP făcând blat si votând 100% cu Firea in consiliu la Bucuresti. Firimituri. Acum de disperare candidează fără miză, deși a fost primul care a declarat că îl susține pe Nicusor, pentru a-și plăti polițele către Firea de fapt. Blat brutal, pe față. Fără el Firea nu are nici o șansă.

Acum - logic vorbind. Pentru el e o nebunie. Primar nu ajunge - el singur recunoaște ca va fi pe locul 3. PSD nu va mai avea guvernul si Parlamentul deci degeaba îi ajută acum. El va fi detestat si va fi pe bară pentru totdeauna. PMP-ul nu prea mai intră în parlament. Lațul se strânge in jurul lui Udrea, Bica si celorlalți.

Dacă ar fi rațional - si își dorește respect de la ceilalți așa cum spune - ar negocia AZI ceva cu Orban si cu Nicusor Dan. Ca să se retragă pana vineri. Încă mai poate sa se salveze. Altfel nu îl văd bine. Si e păcat. Mai bine să ne amintim de el ca președintele Basescu decât ca Petrov, sclavul clanurilor si al PSD-ului, iepurele unei panarame.”, scrie Andrei Caramitru.