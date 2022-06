Andrei Caramitru ia la misto plecarea lui Cioloș din USR: Are, sărmanul, cheltuieli mari! Risca să fie șomer!

Andrei Caramitru, fost consilier al lui Dan Barna, ia la mișto demisia lui Dacian Cioloș din USR. Caramitru spune că decizia lui Cioloș se leagă de posibilitatea ca acesta să fi rămas șomer în contextul în care pe plan mondial are loc o amplă resetare care prevede și reconfigurarea ponderii partidelor din Parlamentul European.

Ma distrează toate comentariile despre noul “partid” cu 5 membri din bruxelles al lui Ciolos. Va explic eu aici. Totul este despre cum isi securizează salarul din Bruxelles Ciolos si doar el, asta e tot.

- in Parlamentul UE se face presiune pentru liste transnaționale. Adica - sa votam pentru o lista locală (PNL, PSD, usr, aur etc) si o lista transnationala (epp, socialiști, renew, ecologiști etc). Locurile eligibile pe listele transnaționale sunt puține (28). Campionul inițiativei e - surpriza surpriza - Macron

- renew spera sa ia in schema asta poate 10-12% din vot, Adica 2-3 locuri. Dacă Ciolos e pus cu mânuța lui Macron pe loc eligibil e ok, are job. Restul de europarlamentari din partidul lui - mare ghinion, șomaj, asta fu (sau poate poate le găsesc astia ceva pe acolo salar de birocrat prin Bruxelles ca sunt joburi fără număr pe acolo). Problema e ca treaba asta e departe de a fi agreata (trebuie unanimitate între țari si tot). Dar e foarte posibila ca parte a unui compromis pe alte teme, cine știe. Dacă nu merge chestia asta, mai are o soluție Ciolos. Încearcă o alianța ceva cu PMP sau PNL - poate poate ii dau un loc eligibil la Bruxelles, ca nu e mare lucru pana la urmă. Le oferă contactele lui de acolo si din Franța, tot e ceva.

Asta e absolut tot. De asta doar cei din Bruxelles l-au urmat (ca oricum știau ca nu mai au nici o șansa sa prinda loc eligibil la usr - dar Ciolos are contacte prin Bruxelles si le poate găsi vreun job ceva doamne ajuta ca trebuie salar nu merge fără). Ceilalți din fostul plus stau liniștiti in USR ca mai prind poate un loc in parlament sau prin consilii locale sau ceva sef de filiala cu bani de tocat din fonduri publice. Asta e tot. Nu e vorba de reforma, schimbarea clasei politice, valori si alte povesti. E doar despre salar la un singur om, care are sarmanul cheltuieli mari si cum sa îți tii casa si familia in Bruxelles fara venit, scrie Caramitru pe Facebook.