Andrei Caramitru îi dă PONTURILE ZILEI lui Florin Cîțu: măsuri URGENTE pentru a aduce bani la bugetul de stat

Andrei Caramitru, fost consilier al liderului USR Dan Barna, îi dă ponturi ministrului Finanțelor, Florin Cîțu. Caramitru a publicat o listă cu măsuri urgente prin care se pot aduce bani la bugetul de stat. Asta în condițiile în care România riscă să depășească ținta de deficit.

"Guvernul are nevoie de bani repede. Altfel o sa intram toți intr-o mare criza economică. Le dau aici câteva sfaturi. CC Florin Cîţu.

1) NU puneți taxe extra pe oamenii care câștiga salarii normale din munca cinstita. Asta va crea o mare revolta in societate. Nu e vina lor ce se întâmpla. Și câștiga oricum prea puțin

2) taxați sau eliminați pensiile speciale

3) recuperați prejudiciile din dosarele DNA. Sunt miliarde acolo

4) reformați ANAF. Sa taxeze firmele care nu plătesc nimic, alea conduse de politruci

5) reformați și reduceți PNDL-ul. E furt masiv pe fata acolo. Orice leu cheltuit sa fie dat la primarii doar dacă e un proiect finanțat și cu fonduri europene

6) puneți o taxa pe lux. Cine vrea sa stea in palat de 2000 de metri pătrați, cine are 10 case, cine se sparge in figuri cu Lamborghini sau cu ceas de 30’000 de EUR, cine are proprietăți nefolosite (terenuri, case etc) - plătește extra. Așa e in marea majoritate a țărilor. Supra-TVA, supra-taxa pe proprietăți, supra-taxa pe mașini de lux

7) taiati sporurile la bugetarii plătiți foarte mult, peste un anumit plafon.

8)dați afara repede pe cei de la stat plătiți enorm și care nu fac nimic. Faceți o schema maximala de management pe fiecare instituție (1 sef la 7 oameni cel putin, 1 sofer și o secretara și 2 consilieri la 1000 de angajați etc).

Hai sa începem de undeva. Ca altfel dăm naibii toți faliment. E rău de tot", scrie Caramitru pe Facebook.