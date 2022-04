Andrei Caramitru îl laudă pe Ciolacu: 'Nu pot să nu apreciez ce face omul ăsta'/ Mesaj pentru Iohannis și Ciucă: 'Ce naiba faceți, fraților?'

Andrei Caramitru, fost consilier al președintelui USR, care s-a remarcat în trecut prin injuriile adresate PSD, îl laudă pe președintele actual al social-democraților, Marcel Ciolacu. Caramitru apreciază implicarea liderului PSD în criza ucraineană și anunțata deplasare a sa la Kiev.

„Mulți din USR au fost deja. Acum Ciolacu si Citu merg la Kiev. Fără nici o ironie - îi felicit pe amândoi. In special pe Ciolacu - e extraordinar de important că PSD e pro-vest si anti-Rusia. Imaginați-va cum ar fi fost acum dacă nu îi dădea afara Ciolacu pe toti kaghebiștii din gașca Dragnea. Sau dacă Ciolacu se poziționa acum la fel ca Viktor Orban, că putea, ar fi prins bine la el in partid. Da - nu îmi place PSD si nu ii voi vota - dar nu pot sa nu apreciez ce face omul asta (in contextul dat - in interiorul unui partid cum e PSD), oricât ne place să tot înjurăm”, scrie Caramitru pe Facebook.

Andrei Caramitru nu îi uită pe Iohannis și Ciucă, pe care îi acuză de pasivitate în privința Ucrainei.

„Sunt totuși șocat - va spun sincer - că in zona PNL (care e totuși pro-vest sau credeam că e), Iohannis si Ciucă nu au mers deja la Kiev. Ce naiba faceți fraților? E o oportunitate atât de mare pentru România sa conteze in zonă, sa conducem situația in UE lângă Polonia. Si voi stați ca proștii cu curu pe scaun in birou, in cel mai bun caz (ca la Măria sa de la Cotroceni nici de asta nu sunt sigur). Dezastru fraților. Si bravo Ciolacu, o spun sincer”, mai scrie Caramitru.

Pe data de 27 aprilie va avea loc la Kiev vizita președintelui Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, și a președintelui Senatului, Florin Cîțu. Potrivit unor surse oficiale, va fi o vizită desfășurată preponderent în teren, care va cuprinde mai multe zone afectate de război, inclusiv zone în care armata rusă a comis atrocități.