Andrei Coubiş, junior la AC Milan, a fost convocat în premieră la echipa naţională U20

Fundaşul dreapta Andrei Coubiş, în vârstă de 18 ani, care evoluează la juniorii clubului AC Milan, a fost convocat în premieră la echipa naţională, la nou-înfiinţata reprezentativă under 20, antrenată de Bogdan Lobonţ, conform news.ro

El s-a născut în Italia, dar a copilărit la Suceava şi a vorbit cu o sinceritate specifică vârstei lui şi zonei în care a crescut despre primii paşi în fotbal, într-un interviu acordat FRF TV.

"Sunt foarte emoţionat, bucuros că m-o chemat la naţionala română şi sper să mă distrez. La început nu am înţeles unde o să mă duc, dar sunt onorat. Ei (n.r. - familia) or mers în Milano înainte să mă nasc eu, apoi pe mine m-or trimis în România. Ei tot or lucrat, apoi m-am întors iarăşi în Italia şi de atunci mă duc acolo la şcoală, ei tot lucră şi merg înainte cu fotbalul. (n.r. - În România) vin în ficare an, am bunici şi uncheşi, verişori, vin de Crăciun, vara, dacă pot, dacă nu am antrenamente cu echipa. Când pot, vin. Eu sunt din Suceava. Mai mult stăm cu bunicii când mergem acolo, pentru ei, să-i mai vedem, dar nu se stă rău. Păi taică-miu a făcut o casă, îl ajut cu treburile pe afară, iarba, la lemne, la subsol mai avem treabă, cum pot, îl ajut eu. (n.r - cum a ajuns să joace fotbal) Când mergeam la şcoală, acolo, în Italia, vedeam colegii mei, jucau fotbal, îmi plăcea, eram bun şi i-am spus la maică-mea să mă înscrie şi m-o băgat, acolo, la fotbal. La început, aşa m-am speriat când am văzut toţi colegii mei în jurul antrenorului şi n-am mai vrut să mă duc acolo, dar apoi maică-mea m-o băgat, eram bun şi gata. (n.r. - care sunt calităţile lui) Am putere fizică, săritura la cap şi fuga. (n.r. - cum a fost prima lui zi la AC Milan) Când eram acolo de mic, încă nu eram conştient că eram la AC Milan, acum doi ani, când am intrat iarăşi, am înţeles unde eram, cum să port bluza asta şi sunt onorat să joc la AC Milan (n.r. - cum ar fi să aibă un contact mai dur cu Ibrahimovic pe teren) La Ibrahimovic nu ai ce-i spune, că una-două îţi dă una. Oricum, trebui să ai respect de el, că el o câştigat tăt şi că tu eşti încă mic, ai numai de învăţat. (n.r. - care este idolul lui) Nu am niciun idol, dar sunt mulţi fundaşi de la care am de învăţat, Van Dijk, Ramos", a declarat el.

În două meciuri amicale, România under 20 va întâlni Cehia U20 la 7 octombrie, de la ora 19.00, pe Stadionul Anghel Iordănescu din Voluntari, şi Germania U20 la 11 octombrie, de la ora 16.00, pe Karl-Liebknecht-Stadion din Potsdam.