Andrei Cristea a declarat că mai doreşte să joace un sezon, iar apoi, să preia un post în cadrul clubului Poli Iași

Fotbalistul echipei CSM Poli Iaşi, Andrei Cristea (35 de ani), a declarat, joi, într-o transmisiune live pe un site de socializare, că mai doreşte să joace un sezon, iar apoi, după retragerea din activitate, să preia un post în cadrul clubului moldovean.

"E exagerat să spunem că voi mai juca 5 ani ... probabil că voi mai juca un an, dar să vedem cum decurg lucrurile în această vară. Pentru mine cel mai important lucru e că mă simt bine fizic, sunt încă motivat şi mi-aş dori să mai înscriu goluri pentru CSM Poli Iaşi. Când nu voi mai simţi aceste lucruri mă voi retrage şi voi accepta un post în cadrul clubului. Mi s-a propus în nenumărate rânduri din partea conducerii acest lucru, aşa că voi încerca să ajut echipa şi din altă postură. Dar acum mă simt bine din punct de vedere fizic şi am plăcere de a juca. Îmi doresc să reîncepem cât de curând şi să dăm drumul la treabă. Apoi voi accepta cu plăcere să rămân şi să ajut, dar sper ca acest lucru să se întâmple cât mai târziu", a spus Cristea pe pagina oficială de Facebook a clubului CSM Poli Iaşi, potrivit Agerpres.ro.

"Nu ştiu dacă voi prinde să joc pe noul stadion, vom vedea când va fi gata. Dar îmi doresc să îmi închei cariera la Iaşi, asta e clar. Mi-aş dori din tot sufletul să joc pe noul stadion, dar ştim că o arenă nu se construieşte în 2-3 luni. Pentru fotbalul din Iaşi, pentru Moldova, este o veste extraordinară construirea unei arene regionale. Cu un nou stadion, clubul nostru va avea o altă dimensiune, o altă imagine şi performanţele vor veni cu siguranţă. Pentru că stadionul de acum, să fim realişti, nu mai este de actualitate. De aceea, construirea unui nou stadion şi a unei săli polivalente la Iaşi este ceva extraordinar", a adăugat atacantul.

El a menţionat că i s-a propus de asemenea să fie secundul antrenorului Mircea Rednic în această iarnă, dar a preferat să se concentreze pe cariera de jucător. "Eu mi-am luat şi licenţa A de antrenor şi da, se discuta despre postura de antrenor secund. Însă am avut o discuţie cu antrenorul Mircea Rednic în care am convenit ca eu să mă concentrez pe cariera de fotbalist. Nu e bine să le amestec, pentru că probabil nu puteam să mă concentrez pe ceea ce fac în teren. Eu voi face totul pentru a ajuta această echipă în continuare. La fel cum am făcut şi în anii trecuţi, când ne-am salvat de la retrogradare cu Ionuţ Popa, cu Bergodi... Chiar am vorbit cu Ionuţ Popa, el mi-a spus să transmit suporterilor ieşeni multă sănătate şi sărbători fericite", a precizat fotbalistul.

Atacantul îşi doreşte foarte mult să joace cu CSM Poli Iaşi în finala Cupei României. "Ar fi foarte frumos să reuşim să jucăm o finală de Cupă. Am intra în istoria clubului. Ar fi ca o încununare a tot ce s-a întâmplat la această echipă în ultimii ani. Mi-aş dori foarte, foarte mult să ajungem acolo, atât pentru noi, cât şi pentru oraş şi aceşti suporteri. Ar fi păcat pentru această generaţie care e acum la Iaşi, după o calificare în play-off, să nu jucăm şi o finală de Cupă, care cu siguranţă va fi una memorabilă", a explicat jucătorul.

Cristea speră să marcheze cât mai multe goluri în perioada următoare: "Le mulţumesc fanilor că sunt alături de mine. Sper să joc la fel de bine şi de acum înainte. Eu m-am simţit cel mai bine la Iaşi, chiar dacă am avut discuţii şi cu alte cluburi, sufletul meu a rămas la Iaşi. De aceea m-am întors mereu aici. Îmi aduc aminte cu plăcere de primul gol înscris în cupele europene pentru Poli Iaşi. Eu cred că am reuşit să răsplătesc susţinerea suporterilor. Vom face tot posibilul să revenim în forţă atunci când se va relua fotbalul. Eu am trecut de 100 de goluri în Liga I, sper să mai joc şi să mai înscriu. Oricum, ştiu că în istorie mai sunt peste 20 de atacanţi care au înscris peste 100 de goluri în primul eşalon. Foarte aproape de mine e Sorin Cârţu, ar avea 107... eu am 105... iar Dobrin 111... Mi-aş dori să mai joc şi să mă ridic şi eu la nivelul acestor legende ale fotbalului românesc".

Perioada de după pandemia de coronavirus va fi una foarte dificilă pentru jucători având în vedere absenţa antrenamentelor, este de părere Cristea. "Îmi lipseşte foarte mult fotbalul, îmi lipsesc antrenamentele... dar încercăm toţi să ne adaptăm la tot ce se întâmplă şi să trecem cu bine peste această perioadă grea. Nu ştim încă stadiul acestei pandemii, dar dacă vom începe după 15 mai, asta înseamnă că vom avea două luni şi ceva de pauză... iar revenirea e ceva extraordinar de greu pentru un jucător de performanţă. Aşa că la momentul respectiv va fi nevoie de minimum patru săptămâni de pregătire. Unii vorbesc de două săptămâni, dar eu spun că nu e posibil. Eu prefer o perioadă mai lungă de pregătire, 4, 5, 6 săptămâni şi să jucăm din trei în trei zile. Decât să ne pregătim două săptămâni şi să jucăm o dată pe săptămână", a mai spus jucătorul formaţiei CSM Poli Iaşi.

Competiţiile fotbalistice din România, întrerupte iniţial până la 31 martie, au fost suspendate printr-o decizie a Comitetului de Urgenţă al Federaţiei Române de Fotbal cel puţin până la momentul ridicării stării de urgenţă.