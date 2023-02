Andrei Ivan: Schema de la lovitura liberă am lucrat-o chiar în acestă dimineaţă / Ciprian Deac: Toată lumea crede că s

Andrei Ivan, atacantul CSU Craiova, care a marcat golurile victoriei craioveni în meciul de sâmbătă cu echipa CFR Cluj, a recunoscut că a lucrat de mai multe ori schema de la lovitura liberă. Clujeanul Ciprian Deac este sigur că vinovaţi pentru înfrângere sunt doar ei, jucătorii echipei campioane.

„Un meci bun făcut de echipa noastră. În primul rând, nu am mai făcut greşeli, ceea ce s-a şi văzut pe teren. Schema de la lovitura liberă am lucrat-o chiar în acestă dimineaţă, cu Mister. Am lucrat să îmi aşeze mingea Câmpanu, şi eu să trag. Am reuşit de două ori să înscriu la antrenament, azi. În meci, CFR a spart zidul şi asta a fost....

E un campionat foarte strâns, suntem foarte apropiate. Vom vedea ce o să facă şi FCSB la Voluntari. Mai e un drum lung. Mister a făcut multe schimbări pentru acest meci, dar i-au ieşit, băieţii au intrat bine în meci”, a declarat Andrei Ivan.

„Noi suntem principalii vinovaţi, noi jucătorii, care am intrat pe teren. Şi în anii trecuţi am avut oscilaţii şi au fost momente când nimeni nu mai credea în noi, dar e clar că trebuie să ne trezim la realitate, nu ne va da nimeni campionatul. De când sunt eu aici nu ţin minte să pierdem două meciuri la rând cu două contracanditate la titlu. Avem meciuri foarte grele, în continuare. În play-off va fi campionatul adevărat. Ştiu că toată lumea crede că suntem morţi, dar nu este aşa”, a declarat, de cealaltă parte, Ciprian Deac.

Echipa CS Universitatea Craiova a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia CFR Cluj, într-un meci din etapa a 25-a a Superligii.