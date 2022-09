Andrei Marga: 'Ucraina este în frontiere nefirești. Ea trebuie să cedeze teritorii: Rusiei - Donbas și Crimeea, României - Bucovina' și Poloniei - Galiția

Andrei Marga, fostul ministru al Educației și fost rector al Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca a declarat, la Târgul de Carte "Alba Transilvana" organizat în Alba Iulia, că "atât timp cât situația din Ucraina nu se rezolvă printr-o discuție între America, Rusia, Germania, Ucraina și China și nu se ajunge la un acord, nu va fi liniște în Europa. Nefiind liniște, democrația va suferi".

"Noi încă nu avem documentele secrete la îndemână, nu ultra secrete pe care nu o să le avem nici când murim, ci documentele secrete care au dus la situația aceasta din Ucraina. Personal, sunt pentru ceea ce numesc școlile de la Harvard și Chicago „realismul politic”, este o școală americană care spune simplu: Ar trebui ca supraputerile Statele Unite, China, Rusia și UE să aibă înțelegere pentru o nouă structură de securitate în Europa și în lume. Cât timp nu este structura aceasta, și ea încă nu este deocamdată, vedem bine, toate părțile se înarmează, toate părțile vin pe câmpul de luptă din Ucraina. Cât timp este această situație, nu va fi posibilă democratizarea nici în Ucraina, nici în rest, că și restul, repet, e într-un fel confiscat sau, mă rog, deturnat de la democrație", a adăugat el.

"În legatură cu Ucraina, sigur, văd și eu care am fost la un moment dat responsabilul cooperării din partea Guvernului alături de un coleg ucrainean, cam știu situația. Nu sunt cel mai mare cunoscător. Deocamdată se poate spune următorul lucru: Acolo mai e mult până la democrație, acolo la ora actuală partidele sunt interzise, acolo televiziunile sunt sub controlul uneia dintre ele, acolo sunt oameni foarte bogați care pleacă cu banii din țară. Sigur, noi nu putem împiedica un cetățean să facă cu banii lui ce vrea, dar o țară din care marea parte a oamenilor pleacă cu bani cu tot nu are cum să fie nici o democrație, nici dezvoltată. Deci mai e mult până la democrație, aș spune", a declarat fostul ministru.

"Vedeti bine, discutăm puțin în Europa despre necazurile oamenilor chiar dacă la toate televiziunile sunt declarații, dar nu discutăm concret, nu se merge să se vadă ce face un grup social la marginea unui oraș sau sat. Nu se discută destul de precis această treabă. Și atunci, discutăm acum, mă rog, sigur sunt urgențele, degeaba va fi democrație dacă va fi frig în casă. România, părerea mea aici e simplă, România nu are ce căuta în acest război, are toate resursele să nu sufere în criza energetică. Eu aș spune însă simplu, sigur, părerea mea nu e neapărat împărtăşită, dar și eu sunt pe ideile elaborate mai sistematic de specialiști care dau tonul în lume, Harvard și Chicago", a adăugat el.

"Suntem aici într-o situație absolut specială. S-o spun direct, cu toată răspunderea, Ucraina este în frontiere nefirești. Ea trebuie să cedeze teritorii: Ungariei - Transcarpatia, Poloniei - Galiția, Romaniei - Bucovina și Rusiei - Donbas și Crimeea. Sunt teritorii ale altor țări, ne cramponăm, asta este, va fi conflict. Aș încheia cu asta: să fim foarte limpezi, atât timp cât situația din Ucraina nu se rezolvă printr-o discuție între America, Rusia, Germania, Ucraina și China și nu se ajunge la un acord, nu va fi liniște în Europa. Nefiind liniște, democrația va suferi", a concluzionat fostul rector.

Declarațiile încep de la minutul 48.