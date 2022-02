Andrei Năstase neagă că s-ar fi întâlnit cu fugarul Vlad plahotniuc: Spuneți-i să se spânzure

După ce în spațiul public a apărut informația că Andrei Năstase s-a întâlnit, anul trecut, cu fugarul Vlad Plahotniuc, cu un comentariu la aceste zvonuri a venit și formatorul Platformei DA.

Consilierul municipal a râs cu poftă la auzul acestor zvonuri și a întrebat cine este cel care lansează în spațiul public astfel de zvonuri, transmite noi.md.

”Nu pot să vă dezvălui cine sunt sursele noastre”, a spus jurnalistul Orugealiev Rustam.

”Dacă există o informație, spuneți-i să se spânzure. Eu am mai auzit că în spațiul public se vorbește că i-am propus și lui Cavcaliuc să rămână la Ministerul de Interne, sunt aberații”, i-a replicat Andrei Năstase răbufnind în râs.

Potrivit lui Năstase, cel mai grav este că la noi societatea este hrănită cu zvonuri în timp ce ar trebui să se întrebe cu ce trăiește, ce va pune mâine pe masă copiilor și cu ce își va plăti facturile.

”Iată porcăria care s-o pronunțat aici, cu acest lucru contribuiți la susținerea zvonului. Dacă eu mâine o să merg în Grecia, sau în Israel înseamnă că mă întâlnesc cu Șor. Dar eu nu mai pot să mai merg la Moscova sau la Sankt Petersburg.

Noi trăim într-o lume atât de ciudată când oamenii sunt atrași la televizoare cu minciuni. O bună parte din oameni mă vedeau un monstru, te băteai cu Plahotniuc, cu Platon și cu Șor.

Ei bine eu am o cu totul altă abordare față de oamenii care creează locuri de muncă, contribuie la bugetul statului. Eu niciodată nu am fost răzbunător. Eu am avut încredere în oamenii care credeam că au aceleași principii, aceleași valori”, a mai spus Năstase în cadrul emisiunii online „orugeaLIVE”.