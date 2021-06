Andrei Rădulescu, BT: Probabil ca BNR să majoreze dobânda de politică monetară și ROBOR-ul să se menţină la un nivel foarte scăzut

Probabilitatea ca Banca Naţională a României (BNR) să majoreze rata dobânzii de politică monetară încă de la sfârşitul acestui an este în creştere, dar această decizie depinde în primul rând de contextul internaţional şi în al doilea rând de evoluţia sectorului inflaţionist, este de părere Andrei Rădulescu, director analiză macroeconomică la Banca Transilvania, conform agerpres.

"Prognozele de inflaţie, cel puţin pentru perioada următoare pe România, pe indicele armonizat al preţurilor de consum, sunt de 2,9% media anuală pe 2021 şi de 2,8% media anuală pe 2022 şi 2023. Eu mă aştept ca BNR să majoreze dobânda de politică monetară, dar să nu depăşească 2% la final de 2022 şi 2023. Practic, ROBOR-ul real va continua să se menţină la un nivel foarte scăzut, ceea ce este un impuls pentru investiţia atât în economia reală, cât şi în economia financiară. Ajungem la 2% la sfârşitul anului viitor", a spus vineri Rădulescu, la cea de-a XVII-a ediţie a evenimentului ''Întâlnire cu presa economică''.

În opinia sa, probabilitatea este în creştere ca BNR să majoreze rata de dobândă de politică monetară încă de la sfârşitul acestui an, însă această decizie depinde atât de contextul internaţional, cât şi de evoluţia sectorului inflaţionist."După părerea mea, probabilitatea este în creştere ca BNR să majoreze rata de dobândă de politică monetară încă de la sfârşitul acestui an, însă această decizie depinde în primul rând de contextul internaţional şi în al doilea rând depinde de evoluţia sectorului inflaţionist. În prezent, în accepţiunea băncilor centrale din lume, din Europa Centrală şi de Est, acest şoc inflaţionist se aşteaptă să fie unul tranzitoriu. Deci, să fie strict pentru acest an, prin prisma manifestării efectelor-bază, adică redinamizarea cererii interne prin prisma faptului că anul trecut au fost restricţii, iar pe de altă parte asistăm la o creştere semnificativă a cotaţiilor internaţionale la materiile prime. Anul trecut, de exemplu, cotaţia futures pe ţiţei a înregistrat în unele zile valori negative", a explicat Rădulescu.El a remarcat că sunt semne că BNR se află într-un proces de tranziţie de la relaxare monetară spre un nou ciclu monetar."România este în acest moment cu cel mai ridicat nivel de rată de dobândă de politică monetară dintre ţările membre Uniunii Europene şi mă aştept ca procesul de normalizare care, dacă vă uitaţi la faptul că în ultimele săptămâni se derulează licitaţii DEPO aproape săptămânal, este practic este un semn că BNR a trecut de la relaxare monetară în procesul de tranziţie spre un nou ciclu monetar", a adăugat reprezentantul Băncii Transilvania.Piaţa Financiară a organizat, în perioada 17-18 iunie 2021, la Predeal, tradiţionala întâlnire dintre jurnalişti şi reprezentanţi ai mediului financiar.