Andrei Vlad, după ce a revenit în poarta FCSB: 'Sunt obişnuit cu criticile, asta este lumea'

Portarul Andrei Vlad a declarat, după ce a revenit în poarta echipei FCSB la meciul cu Gaz Metan Mediaş, că este obişnuit cu criticile patronului Gigi Becali, potrivit news.ro.

"(n.r. - dacă a fost surprins că joacă) E o srpriză pentru dumneavoastră, pentru mine nu a fost o surpriză. Pentru că m-am pregătit şi am aşteptat din nou în poartă. N-am plecat la Craiova, am rămas în Bucureşti şi am evoluat. Nu mi-am făcut niciun bagaj. A fost un moment dificil din viaţa mea, am trecut repede peste, am intrat în poartă, mi-am făcut treaba, trebuie să-mi fac treaba în continuare, de la meci la meci să fiu cât mai bine. Sunt obişnuit cu criticile, asta este lumea, nu am ce să fac, trebuie să-mi văd de viaţa mea în continuare, timpul le va rezolva pe toate. În momentul de faţă sunt la FCSB şi voi apăra aici până când voi pleca. Îmi doresc să câştig trofee la echipa la care sunt. Dacă se va ivi un transfer afară, este de bun augur. Astea sunt episoade din viaţa unui fotbalist, sunt normale, trebuie să trecem peste şi să devenim mai puternici. Echipa a avut o perioadă grea, dar nu avem ce să facem, trebuie să ne pregătim şi să luăm meci cu meci, să adunăm puncte. Nu am dormit foarte bine (n.r. - din cauza prestaţiilor lui), dar m-am odihnit. Am încercat să iau lucrurile bune din aceatsă perioadă. Familia mea este alături de mine mereu şi cu ei am trecut peste orice problemă. Normal că este un derbi meciul cu Rapidul, nu am jucat niciodată contra lor de când sunt aici şi îmi doresc foarte tare să joc acest meci cu tribunele pline. Nu îmi permit să comentez (n.r. - declaraţiile giuleştenilor). Ei sunt cu declaraţiile lor şi asta este treaba lor. E normal să ne şicaneze, noi încercăm să nu le răspundem şi să jucăm, încercăm să le răspundem pe teren", a declarat Vlad, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

Gigi Becali l-a criticat dur pe portarul Andrei Vlad în ultimul timp, mai ales după eliminarea din Conference League, de către echipa Şahtior Karagandi.

Omuld e afaceri a spus că l-a furat pe Vlad de la Universitatea Craiova şi de aceea nu are rezultate echipa lui. Din acest motiv, el a fost dispus să-l transfere înapoi la Craiova.

Gigi Becali a declarat, joi seară, la Digi Sport, că Mihai Rotaru de la Universitatea Craiova şi i-a propus să i-l dea înapoi pe Andrei Vlad, deoarece consideră că este pedepsit pentru că l-a furat pe portar.

"L-am sunat pe Rotaru şi i-am spus: Toate mi se întâmplă că am furat. Vreau să-ţi dau lucrul furat înapoi. L-am furat pe portar. Trebuie să dau lucrul furat. Măcar conştiinţa mea e curată că am vrut să-l dau înapoi. A zis, Gigi eşti tu supărat, mai bine vorbim mâine-poimâine", a spus Becali.

FCSB a învins, duminică, pe Arena Naţională, cu scorul de 2-1 (1-1), echipa Gaz Metan Mediaş, în etapa a IV-a a Ligii I.

Au marcat: Florin Tănase '12 (p), Octavian Popescu '79 / Matricardi '24.

După acest rezultat, FCSB a urcat pe locul 4, cu opt puncte, iar Gaz Metan Mediaş ocupă locul 11, cu patru puncte.

Lider este CFR Cluj, cu 12 puncte, echipă urmată de Rapid şi FC Botoşani, ambele cu câte 10 puncte.