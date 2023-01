Andrew Tate, mesaj din spatele gratiilor, înainte de a fi prezentat în fața judecătorilor

Frații Andrew și Tristan Tate vor fi prezentați la Curtea de Apel București, acolo unde judecătorii vor decide dacă vor fi judecați în stare de arest sau vor fi eliberați.

Cu doar câteva ore înainte de a se prezenta în fața judecătorilor, Tate a scris un mesaj, pe contul personal de Twitter.

”Momentul adevărului a venit, iar minciunile vor fi șterse. Neadevărurile cu siguranță vor fi șterse!”, scrie Andrew Tate.

Frații Tate au fost arestați în cadrul unei anchete privind traficul de persoane la 29 decembrie 2022, alături de două femei acuzate, de asemenea, de participare.

Grupul este acuzat că a exploatat femei pentru a produce filme porno pentru afacerea lor online, potrivit unei declarații văzute de Insider, care spune că Tate a folosit "metoda loverboy" pentru a recruta femei.

Tate și ceilalți au fost reținuți inițial pentru 24 de ore, perioadă pe care un tribunal din România a prelungit-o la 30 de zile. Autoritățile au confiscat mai multe mașini și proprietăți ale lui Tate și ale fratelui său, în timp ce ancheta este în curs de desfășurare.

"Truth has come and falsehood has vanished. Falsehood is surely bound to vanish."



[Quran 17:81]