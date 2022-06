Tenismanul britanic Andy Murray a dezvăluit că a fost la un pas de a juca dublu mixt alături de Emma Răducanu, anul trecut, la Wimbledon, şi îşi doreşte să facă acest lucru în viitor pe iarba londoneză şi la US Open, transmite DPA, citat de Agerpres.

Murray şi Răducanu sunt singurii jucători britanici care au câştigat turnee de Grand Slam în ultimii 45 de ani.Jucătorul scoţian are trei titluri majore, dintre care două la Wimbledon, în timp ce Răducanu a câştigat US Open în 2021.Anul trecut, cei doi jucători au fost aproape să joace la dublu mixt, dar până la urmă s-au concentrat pe campania lor la simplu la Wimbledon. Răducanu a ajuns în turul patru, în timp ce Murray a fost eliminat în turul trei.''De fapt, anul trecut am fost aproape s-o facem, dar amândoi am terminat un parcurs bun la simplu. Mi-ar plăcea să joc alături de Emma la un moment dat. Dacă asta va funcţiona anul ăsta sau nu, încă nu ştiu. Sunt sigur că ambii ne vom concentra să avem un parcursuri bune la simplu, dar mi-ar plăcea să fac asta '', a declarat Murray pentru The Daily Telegraph.La JO 2012 de la Londra, Murray a cucerit argintul la dublu mixt, alături de Laura Robson, când era la apogeul carierei sale, iar în 2019 a făcut pereche cu Serena Williams la Wimbledon, unde a ajuns până în turul trei, când se recuperase după o operaţie la şold.